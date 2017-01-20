Bazı Sayfalarda İsminiz Geçsin İstemezsiniz

Yarıyıl tatilinde yola çıkanları trafik kurallarına uymaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda uyarmak için Petlas ve Havas İstanbul, mesajını vefat ilanları üzerinden veren çarpıcı bir basın ilanı hazırladı.

Tatil geldiğinde insanların ailelerini de alıp şehirden uzaklaşmak, otomobilleriyle bir yerlere gitmek istemeleri çok doğal elbette. Ancak, bu artan araç trafiği yola çıkarken alınmayan önlemler, uzun yol yorgunluğu ya da yolda uyulmayan trafik kuralları ile birleştiğinde çok acı sonuçlara yol açabiliyor. İstatistiklere göre tatil dönemlerinde normale göre çok daha yüksek oranda ölümlü trafik kazasına rastlanıyor.

Bu dönemde, Türkiye’nin en büyük lastik üreticilerinden Petlas sosyal sorumluluk bilinciyle yola çıkarak yarıyıl tatilinde otomobil sürücülerini uyaracak bir iş yapmış. Havas İstanbul tarafından hazırlanan basın ilanı, yaratıcı mecra kullanımıyla dikkat çekerken insanları zorlu kış şartlarından ötürü oluşabilecek kazalara karşı, kurallara uymaları konusunda bilinçlendirmeyi ve kış lastiği kullanmanın hayati önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İlandaki iç görü tatil dönemlerinde ölümlü kazaların artması nedeniyle gazetelerdeki başsağlığı ve vefat ilanlarının da artması. Gazetelerin en duygusal bölümü olan vefat sayfaları girilen ilanda vefat ve başsağlığı ilanları arasında boş bıraktığımız kutucuklarla, kış lastiği kullanmanın ve trafik kurallarına uymanın nice hayat kurtaracağının altını çizilmiş; sürücülerin kurallara uymaları, uymayanları da uyarmalarını istenmiş.

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Reklamveren: Petlas

Reklamveren Temsilcileri: Erkal Özürün, Serdar Işık, Alper Şahin

Reklam Ajansı: Havas İstanbul