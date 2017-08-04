Başarısız Soygunun Tek Seferde Çekilen Kısa Filmi

Ruben Östlund'un 2009'da çektiği ve 60. Berlinale'de gösterilen Händelse vid bank, Vimeo'da dijital prömiyerini yaptı.

Yönetmen Ruben Östlund, 2008'de yapımı filmi Involuntary (orijinal başlığı De ofrivilliga) çekimleri sırasında o filmin yapımcısı Erik Hemmendorff ile birlikte İsveç Film Enstitüsüne gidiyordu. İkisi birlikte yürürken bir anda bir kuyumcunun soyulma girişimine tanık oldular. Bu olaydan yola çıkarak da Östlund, Händelse vid bank (İngilizce başlığı Incident by a Bank, Türkçe başlığı Bankada Vukuat Var!) kısa filmini çekti.

12 dakikalık kısa film, 2010'da 60. Berlinale'de gösterildi ve şimdi de internet prömiyerini yapıyor. 2009 yılında çekilen film, henüz tek seferde çekilen filmlerin popülerleşmesinin şafağında olduğu bir dönemdi. Aradan geçen yıllardan sonra film günümüzde farklı algılanmaya da gebe. Kısa filmde gerçek soygunu izlerken aynı zamanda ana karakterler olarak Östlund ve Hemmendorff'u soygunu kaydetme çabasını da görüyoruz.

Östlund, bu kısa filmini çekerken henüz yeni çıkmış olan 5K teknolojisini kullanıyor ve aksiyonun olduğu noktada dikkati çekmek için sahneye dijital olarak yakınlaşıyor. Vimeo'nun prömiyerini yaptığı kısa film için Östlund, filmde gizlenmiş 4 sahne olarak montajlandığını da belirtiyor. Händelse vid bank, sürreal ve inanılası gelmeyen anlatımıyla kamuoyunda en güvenli ülkeler arasında yer alan İsveç'ten ilginç bir kesit sunuyor.

Görsel: Vimeo