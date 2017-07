Dinlerarası diyalogu pekiştirmek için hazırlanan "One Book for Peace" Kuran ve İncil'in öğretilerini yan yana inceleyerek iki dinin aslında ne kadar benzediğini vurguluyor.

Cannes Lions'da büyük beğeni toplayan işlerden biri de "One Book for Peace" oldu. Bosna-Hersekli ajans New Moment ve Y&R Dubai iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Bosna'nın ilk Cannes Lions girişi olan çalışma 5 ödül aldı: Design kategorisinde Altın, Promo & Activation kategorisinde Gümüş ve Print & Publishing, PR ve Radio kategorilerinde 3 Bronz. Çalışma, dinler arası çatışmanın yükseldiği günlerde önyargıları kırarken karşılıklı anlayışı ve dinler arası diyalogu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Inter-religious Council of Bosnia Herzegovina için hazırlanan One Book For Peace (Barış İçin Tek Kitap) İncil ve Kuran'ın öğretilerini bir araya getirerek, yan yana konduklarında ne kadar benzer olduklarını vurguluyor. Böylece iki büyük dinin birbirinden farklı bir şey söylemediğini gösteriyor ve bir diyalog zemini sağlıyor. Bunu yaparken de hedef dünya barışı elbette.

Gazeteci Mirnes Kovač tarafından teoloji uzmanları Muhamed Razlović ve Pavel Mijović uzmanlığında yazılan bu barış kitabı; insanların birliğini odağına alıyor. Hangi dinden, hangi kültürden gelirse gelsin insanların barış ve sevgi için bir arada olmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Kitap için hazırlanan internet sitesi konu başlıklarına göre iki kitabın söylediklerini inceliyor. Yaratıcı, barış, sevgi, adalet, şefkat, affetme, arkadaş, aile ve komşular, hayatın kutsallığı, yardımseverlik ve umut gibi konu başlıklarına göre İncil ve Kuran'ın öğretilerini yan yana görebiliyorsunuz. Kitabın tamamı siteden yazılı veya sesli formatta indirilebiliyor. Kitap ayrıca, Papa Francis'e; Trump, Putin, Merkel gibi dünya liderlerine ve Oprah Winfrey gibi ünlü isimlere gönderilerek destek çağrısı yapılmış. Kampanya sosyal medyada #OneBookForPeace etiketiyle destekleniyor.

Görsel: YouTube - One Book For Peace