Banksy'den Siyasi Eleştiri ve Sanat Yüklü "Duvar Manzaralı" Otel

Banksy, İsrail ile Batı Şeria'yı ayıran duvarın yanındaki boş bir binayı dünyanın siyasi gündemine dokunan Walled Off Hotel adlı distopik bir sanat alanına dönüştürdü.

2015’te açılan ve küratörlüğünü Banksy’nin yaptığı distopik park Dismaland’ın ardından Banksy’den Walled Off Hotel adlı siyasi eleştiri yönü güçlü distopik bir proje daha geldi.

Kimliğini hala gizli tutmakta olan sanatçı, Beytüllahim’de (İsa’nın doğduğu yer olarak bilinir), İsrail'i Filistin yönetimindeki Batı Şeria'dan ayıran duvardan yalnızca beş metre uzaklıkta "her şey dahil bir vandal tatil yeri" açtı. Pencereden bakıldığında görülen şeyin bu duvar olması dolayısıyla belki de yapı, dünyanın en kötü manzarasına sahip. Otel duvar nedeniyle günde yalnızca 25 dakika boyunca güneş alabiliyor. 9 odalı otelin bazı penceleri İsrail ordusunun gözetleme kulelerine bakıyor.

Eski bir seramik atölyesinden Walled Off Hotel’e dönüşen binada artık; bir cafeterya, bir sanat galerisi ve bir de grafiti malzemeleri satan mağaza yer alıyor. Otelin duvarlarında Banksy’nin yanı sıra başka sanatçıların da çizimleri bulunuyor.

Banksy tesisi, herhangi bir siyasi partiye ya da baskı grubuna yandaş olmayan "açık yürekli bir topluluğun eseri" olarak tanımlıyor. Batı Şeria'nın diğer bölgelerinden farklı olarak hem İsraillilere hem de Filistinlilere açık bir bölge olan C bölgesinde yer alıyor oluşuyla proje bu tanımlamayı teyit ediyor.

Otelin İngiliz beyefendilerinin kulüplerine benzeyecek şekilde tasarlanmış iç dekorasyonu, sömürge döneminde Britanya'nın bölgedeki rolüne atıfta bulunuyor. Ancak dekorasyon stilini günümüze uygun olarak sunmak amacıyla Banksy, medyadaki güncel olaylardan bir takım eklemeler yapmış. Örneğin yağlı boya deniz manzarasını gösteren tabloda mültecilerin can yelekleri görülebiliyor. Heykel tasvirleri ise göz yaşartıcı gaza boğulmuş durumda. Banksy, "İngiltere, Filistin'i kontrol altına alıp mobilyaları kaotik sonuçlar yaratacak şekilde yeniden düzenlemeye başladığından beri yüz yıl geçti" diyerek durumu iğneleyici bir şekilde özetliyor ve ekliyor: "Nedenini tam olarak bilmiyorum, ancak Birleşik Krallık sonuçlarını tam olarak düşünmeden büyük bir siyasi karar verdiğinde neler olduğunu ona anlatabilmek için iyi bir zaman gibi geldi.".

Banksy, grafiti şablonlarıyla otel içindeki koridorların ve yatak odalarının çoğunu dekore etmiş. Bunun haricindeki yerler ise Ramallahlı sanatçı Sami Musa ve Kanadalı-Fransız sanatçı Dominique Petrin tarafından dekore edilmiş.

Birinci kattaki sanat galerisi, Ismal Duddera küratörlüğünde bölgede en son üretilen sanat çalışmalarını sergileyecek şekilde organize edilmiş. Duddera’ya göre bu, Arap ve Filistin sanatına dair yepyeni bir sayfa açmak anlamına geliyor.

Ayrıca Banksy’nin, Beytüllahim’deki kutsal alanları ziyaret etmek üzere oradan geçen turistlere otelin önündeki duvarı açıklayacağını ümit ettiği bir müze de otelin hemen bitişiğinde bulunuyor.













