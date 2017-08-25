Banknot Desenleriyle Süslü Battaniyeler
Hiller Dry Goods, farklı ülkelerin banknotlarına yakından bakarak soyut motiflere sahip lüks battaniyeler tasarladı.
Austin'de yer alan Hiller Dry Goods adlı tekstil üreticisi, 9 farklı ülkeye ait banknotlarla oldukça estetik battaniyeler yarattı. Battaniyelerin minimalist motifleri, banknotların üzerindeki renkli ve soyut desenlere yakından bakılarak elde edilmiş. Banknotların üzerindeki tanımlayıcı işaretler ise battaniyelere yansıtılmamış.
Tamamen pamuk dokumayla üretilen battaniyeler, 132,08x177,8 cm ebatlarında. Batı Carolina’daki yerel dokuma tezgahlarında dokuma ustaları tarafından dokunmuşlar. Şirketin sahibi Nick Hiller, antik kültürlerde tekstil ürünlerinin bir zaman para yerine kullanıldığını ve 2017 koleksiyonlarının da modern para birimlerini tekstile dönüştürerek o dönemleri selamladığını belirtiyor.
"Harbor blanket" adlı aşağıdaki battaniye, desenlerini 10 Hong Kong doları banknotundan alıyor.
"Cowrie blanket" adlı aşağıdaki battaniyenin desenlerinin kaynağı, Uganda'nın sömürge öncesi dönemde kullanılan 100 şilinlik banknotları.
"Benjamin blanket" isimli aşağıdaki battaniye ise desenlerini ABD'nin 100 dolarlık banknotlarından alıyor. Üst tarafındaki desen, Benjamin Franklin’in yanağı. :)
"Bubu blanket" adlı aşağıdaki tasarımda ise Kırgızistan'ın 5 somluk banknotu kullanılmış. Battaniyede görülen portre Kırgız balerin Bubusara'ya ait.
"Edith blanket adlı aşağıdaki tasarım desenlerinin kaynağını, Avustralya'nın 50 dolarlık banknotlarından alıyor. Banknottaki portre, Avustralyalı kadın hakları savunucusu avukat Edith Cowan'a ait ve battaniyede yalnızca Cowen'ın omzu ve saçları görülüyor.
"Solar blanket" isimli aşağıdaki battaniye desenlerini Romanya'nın 2.000 leylik banknotundan alıyor. Battaniye adını banknotun üzerinde tasvir edilmiş güneş tutulması sahnesinden alıyor.
"Unity blanket" desenlerini, Sierra Leone'un 1000 leoneluk banknotundan alıyor. Battaniyenin alt kenarında görülen kum saati sembolleri, Batı Afrika'ya özgü birlik sembolünün yansıması.
"Yerba blanket" desenlerini Arjantin'in 10 pesoluk banknotlarından alıyor. Ürün ismini, Arjantin'e özgü bir içecek olan yerba çayından almış ki banknotta görülen yapraklar da bu çayın yapraklarına benziyor.
"Euler blanket"ın desenlerinin kaynağı, İsviçre'nin 10 Franklık banknotları. 18. yy'da yaşamış olan İsviçreli matematikçi Leonhard Euler'den ismini alan battaniyede görülen mavi halkalar Euler diagramları.
Dokuma battaniyelerin yakın plan görünümü
Görsel: Facebook