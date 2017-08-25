Banknot Desenleriyle Süslü Battaniyeler

Geçen Sene İCAF'ta Neler Yaptık, Nasıl Eğlendik? Siz de İCAF hakkında bizim kadar heyecanlıysanız, bu yazımızı okumayın. Çünkü biliyoruz ki geçen seneyi tekrar hatırladığınızda bu seneye dair iştahınız kabaracak. Şahsen bizim öyle oldu!

10 saat önce