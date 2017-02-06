Bana Nefret Ettiğin Şeyleri Söyle, Sana Ruh İkizini Bulayım

Yeni flört uygulaması Hater, nelerden hoşlandığınızı değil; nelerden hoşlanmadığınızı belirleyip ortak nefretlerinize göre size uygun adayları buluyor.

Piyasa flört uygulamalarından geçilmezken yepyeni bir uygulama bu biraz yorgun alana yepyeni bir soluk getiriyor. Yepyeni flört uygulaması Hater; adaylarla uyumunuzu yakalamak için ortak beğenilere ve zevklere değil; nefretlere bakıyor. Aynı şeylerden hoşlanmamak da aynı şeylerden hoşlanmak kadar birleştirici olabilir sonuçta.

Goldman Sachs'taki işinden ayrılıp Hater'ı yaratan Brendan Alper; nefret ettiğimiz şeylerin de kişiliğimizin önemli bir parçası olduğunu ama hep göz ardı edildiğini söylüyor. Hater tam olarak bunu flörte geri getiriyor. Uygulama yandan cepli pantolonlardan yavaş yürüyenlere, fazla yastık kullanmaktan zombi filmlerine, Star Wars serisinden birilerine hediye almaya 3000 farklı konuda fikrinizi soruyor. Yukarı kaydırma severim, sola kaydırma hoşlanmam, sağa kaydırma hoşlanırım, aşağı kaydırma ise nefret ederim, tiksinirim anlamına geliyor. Bunlara ve konumunuz gibi başka bilgilere göre çalışan algoritma; kiminle uyumlu, kiminle uyumsuz olduğunuzu ortaya çıkarıyor. Yaratılan nefret profiliniz benzer tiksintilere sahip insanlarla bağlantı kuruyor. Zaten nefretler üzerinden sohbet başlatmak, aradaki gerilimi kırmak da çok zor olmuyor.

Sosyal medyada yaratmaya çalıştığımız harika, mutlu, kusursuz algıyı bir yana bırakıp uyuz ve suratsız yüzümüzü ortaya çıkarmak eğlenceli olabilir. Zaten yaratıcısı Brendan Alper de Hater ile flörtleşmenin eğlenceli yanını flört dünyasına geri getirdiklerini söylüyor. Üstelik, herkes tarafından çok sevilen ama sizin hiç sevmediğiniz şeyler konusunda size benzer hisseden birini bulmak; ikiniz de sinemaya gitmekten hoşlanmanızdan daha anlamlı bir işaret olabilir. Örneğin, bir dönem herkes Moulin Rouge filmine ve hatta Avatar filmine bayılırken ben ikisinden de nefret ediyordum ve benim gibi düşünenlere bildiğiniz sempati besliyordum. Bu anlamda, Hater'ın dayandığı iç görüyü oldukça mantıklı buluyorum.

Tabii sosyal medya ve nefret diyince dikkat edilmesi gereken hususlar var. Zira insanlar coşabiliyor, ne söylediklerinin farkında bile olamayabiliyorlar. Dolayısıyla, konuları kendileri büyük dikkatle belirliyor ve bekleneceği üzere ırk, dil, din ırk üzerine nefret söylemi tabii ki yasak, hiçbir şekilde de tolere edilmiyor. Öte yandan Trump'tan ya da liberallerden nefret etmek serbest. Medeni ülkelerde politik görüş belirtebilmek sakınca yaratmayabilir ama biz de bu kadarının bile özel mesaj üzerinden küfür ve hakaretlere varabileceğini düşünüyorum, o da ayrı. İşin bu tarafı da düşünülerek çok katı kurallar da koymuşlar gerçi, bir kere nefret söyleminde bulunan kişi anında yasaklanıyor. Beta dönemi sürecinde henüz kimse yasaklanmamış, ileride ne olur bilinmez.

Aralık ayından beri test edilen uygulamada şimdiye kadar olumlu sonuçlar alınmış. En çok nefret edilen üç konu; ABD başkanlık seçimleri, kötü kaldırım etiketi ve lavabo deliğinde biriken saç telleri olarak ortaya çıkmış. En sevilen konularsa, annem, okyanus ve guacamole. Türkiye'de nasıl sonuçlar çıkacağını görmek ilginç olurdu doğrusu.

Yakında Android'e de gelecek olan Hater'ın iOS için şu anda Beta sürümü indirilebiliyor, tam sürüm 8 Şubat'ta uygulama mağazasında yerini alacak.

Görsel: Digital Trends