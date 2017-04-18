Balo için Hiçbir Kostümü Beğenmeyen Küçük Kızın Sırrı
Alışveriş sitesi Allegro, yeni reklam filminde bir anne-kızın duygusal hikayesini anlatıyor.
Polonyalı açık artırma sitesi Allegro geçtiğimiz yılbaşında İngilizce öğrenen yaşlı bir adamın duygusal hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı. Allegro şimdi yine sıcak bir hikayeyle, bu sefer bir anne ve küçük kızının öyküsüyle gündemde.
Daha önceki filmde olduğu gibi yine reklam ajansı Bardzo'nun hazırladığı 160 saniyelik film, Central Film'in ödüllü yönetmeni Rodrigo Garcia Saiz tarafından yönetilmiş. Film; görüntüleri, sanat yönetimi ve oyunculuklarıyla yine çok başarılı ama daha da önemlisi filmin anlattığı sıcacık hikaye.
Film; küçük bir kızın annesine okuldaki kıyafet balosu davetiyesini göstermesiyle başlıyor. Hemen gidip küçük kıza bir peri kostümü alıyorlar ancak tam o sırada aynı kostümü giymiş başka bir sınıf arkadaşı geçiyor yanlarından. İş anneye düşüyor ve anne dikiş makinesini çıkarıp çalışmaya başlıyor. Önce bir dinozor dikiyor, kız beğenmiyor. Sonra bir yağmur bulutu (ki çok şirin), astronot, mumya, arı derken hiçbiri olmuyor, anne ne dikse kıza beğendiremiyor.
Anne umutsuzluğa kapılmak üzereyken kız bir gün neşeyle tableti getiriyor, Allegro'dan sipariş veriliyor. Gelen elbiseyse sıradan kırmızı bir elbise... Anne her ne kadar bu elbiseyle kızının neden mutlu olduğunu anlamasa da partiye götürüyor. Kız partiye koşarken anne de elbisenin aslında ne olduğunu anlıyor. O sırada biz (özellikle de ebeveyn olanlarımız) göz yaşlarını siliyor.
Çok şeker film gerçekten de... Allegro ve Bardzo işbirliği oldukça sağlam gidiyor gibi, yeni filmleri de heyecanla beklemekteyiz efendim.
Künye:
Reklamveren: Allegro
Reklam Ajansı: Bardzo
Yaratıcı Yönetmen: Hubert Stadnicki
Sanat Yönetmeni: Wiktor Pietrzak
Reklam Yazarı: Tomasz Szewczyk
Yönetmen: Rodrigo García Saiz
Görüntü Yönetmeni: Mateo Londono
Grafik Tasarım: Rafał Kuźma
Ajans Yapımcısı: Bartek Nowak
Ses: Kuba Pietrzak, Michał "Jurgen” Jaroszewicz
Ses Stüdyosu: Juice
Kurgu: Kuba Pietrzak
On line Sanatçı: Bartek Przybytek
Renk Grading: Fred van Eeden
Müşteri İlişkileri: Bartek Nowak
Yapımcı: Tomek Hryniszyn
Yapım Yöneticisi: Artur Kotowski
Kostüm: Malwina Wędzikowska
Yapım Tasarımcısı: Janusz Mazurczak
Yapım Şirketi: Cut/Cut, Central Films
Görsel: YouTube