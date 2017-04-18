Balo için Hiçbir Kostümü Beğenmeyen Küçük Kızın Sırrı

Alışveriş sitesi Allegro, yeni reklam filminde bir anne-kızın duygusal hikayesini anlatıyor.

Polonyalı açık artırma sitesi Allegro geçtiğimiz yılbaşında İngilizce öğrenen yaşlı bir adamın duygusal hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı. Allegro şimdi yine sıcak bir hikayeyle, bu sefer bir anne ve küçük kızının öyküsüyle gündemde.

Daha önceki filmde olduğu gibi yine reklam ajansı Bardzo'nun hazırladığı 160 saniyelik film, Central Film'in ödüllü yönetmeni Rodrigo Garcia Saiz tarafından yönetilmiş. Film; görüntüleri, sanat yönetimi ve oyunculuklarıyla yine çok başarılı ama daha da önemlisi filmin anlattığı sıcacık hikaye.

Film; küçük bir kızın annesine okuldaki kıyafet balosu davetiyesini göstermesiyle başlıyor. Hemen gidip küçük kıza bir peri kostümü alıyorlar ancak tam o sırada aynı kostümü giymiş başka bir sınıf arkadaşı geçiyor yanlarından. İş anneye düşüyor ve anne dikiş makinesini çıkarıp çalışmaya başlıyor. Önce bir dinozor dikiyor, kız beğenmiyor. Sonra bir yağmur bulutu (ki çok şirin), astronot, mumya, arı derken hiçbiri olmuyor, anne ne dikse kıza beğendiremiyor.

Anne umutsuzluğa kapılmak üzereyken kız bir gün neşeyle tableti getiriyor, Allegro'dan sipariş veriliyor. Gelen elbiseyse sıradan kırmızı bir elbise... Anne her ne kadar bu elbiseyle kızının neden mutlu olduğunu anlamasa da partiye götürüyor. Kız partiye koşarken anne de elbisenin aslında ne olduğunu anlıyor. O sırada biz (özellikle de ebeveyn olanlarımız) göz yaşlarını siliyor.

Çok şeker film gerçekten de... Allegro ve Bardzo işbirliği oldukça sağlam gidiyor gibi, yeni filmleri de heyecanla beklemekteyiz efendim.

Künye:

Reklamveren: Allegro

Reklam Ajansı: Bardzo

Yaratıcı Yönetmen: Hubert Stadnicki

Sanat Yönetmeni: Wiktor Pietrzak

Reklam Yazarı: Tomasz Szewczyk

Yönetmen: Rodrigo García Saiz

Görüntü Yönetmeni: Mateo Londono

Grafik Tasarım: Rafał Kuźma

Ajans Yapımcısı: Bartek Nowak

Ses: Kuba Pietrzak, Michał "Jurgen” Jaroszewicz

Ses Stüdyosu: Juice

Kurgu: Kuba Pietrzak

On line Sanatçı: Bartek Przybytek

Renk Grading: Fred van Eeden

Müşteri İlişkileri: Bartek Nowak

Yapımcı: Tomek Hryniszyn

Yapım Yöneticisi: Artur Kotowski

Kostüm: Malwina Wędzikowska

Yapım Tasarımcısı: Janusz Mazurczak

Yapım Şirketi: Cut/Cut, Central Films

Görsel: YouTube