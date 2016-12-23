Balıktan Bitkiye, Bitkiden Balığa

Balığın bitkiyi beslediği, bitkinin suyu temizlediği bir mini ekosistem olan AquaGarden, çocuklara doğa sevgisi aşılamayı hedefleyen bir proje.

AquaGarden iç mimar Murat Oral'la, mühendis Mesut Kılıç'ın ama daha önemlisi, iki babanın ortak projesi. Projenin ilhamı; Amerika'daki topraksız tarımla aqua-kültürü birleştiren Aquaponics sera sistemlerinden geliyor. Bu sistemdeki bitkilere gübre yerine balık dışkısı verilmesi ve dışkının bitkiyi beslemesi, bitkininse balığın suyunu temizlemesi AquaGarden'ın da temel prensibi. Çocuklarına doğa sevgisi aşılamak isteyen bu doğa aşığı iki baba önce çocukları için ev yapımı bir Aquaponics akvaryum yapıyorlar. Çocukları için tasarladıkları bu akvaryum çok sevilince başkalarıyla da paylaşmak istiyorlar ve bunu bir projeye çeviriyorlar. Bir yıl süren hummalı bir çalışma sürecinden sonra “Patentli Ekolojik bir Nano Akvaryum“ olan AquaGarden doğuyor.

AquaGarden, basit bir anlatımla üzerinde çiçek saksıları olan bir akvaryum, bir mini ekosistem. Bu sistemde balıkların dışkıları bitkiler için organik bir besin sağlıyor, gelişen bitkiler kökleri vasıtasıyla bu organik atıkları sudan aldıklarından doğal bir filtre görevi görerek balığın suyundaki kirlenmeyi önlemiş oluyorlar. Balık bitkiyi besliyor, bitki balığı temizliyor diyerek özetleyebiliriz. İki canlı da birbiri sayesinde yaşamını sürdürüyor.

“Çocuklarınız sadece tablete ve akıllı telefona değil, doğaya da dokunsun” sloganıyla yola çıkan AquaGarden, yaratıcılarının doğaya duydukları heyecanı hissettiriyor. Bu anlamda AquaGarden, çocukların sosyal ve zihinsel gelişimine fayda sağlayan bir ürün olduğu gibi çocuklara aynı anda hem hayvan sevgisini hem de bitki yetiştirme sorumluluğunu aşılayan da bir ürün. Bir yandan da doğal döngüyü kısa yoldan anlatmak açısından oldukça başarılı. Şık bir tasarıma sahip AquaGarden, aynı zamanda evlere dingin bir hava katmak için dekoratif amaçla da kullanılabiliyor.

AquaGarden’da iki ana bölüm var, birinci bölüm balığın yaşadığı yaklaşık 9 litre su alabilen akvaryum bölümü, diğer bölüm ise akvaryumun üstüne yerleşirilmiş ve içerisinde 5 tane küçük saksı olan bitki yetiştirme kısmı. AquaGarden içerisinde, bu hacimde mutlu mesut yaşayabilecek miktarda balık yetiştirilebiliyor. Lepistes, Japon ya da Tetra gibi 20-22 derecede rahatlıkla yaşayan balıklar için ideal. Saksılara ise toprak yerine kullanılan, bitki köklerinin tutunabileceği hidroton denilen kil topları yerleştiriliyor ve üstlerine mevsimine göre buğday çimi, nane, fesleğen, mercimek, maydanoz, turp otu tarzında tohumlar ya da çiçek ekiliyor.

Standart ve Premium olmak üzere iki modeli olan AquaGarden, set olarak geliyor ve kurulum için ihtiyacınız olan her şeyi barındırıyor. Size tek kalan balığınızı seçmek ve onu yeni eviyle tanıştırmak oluyor.







Görsel: AquaGarden

