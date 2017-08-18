Babayla Oğul Arasındaki Sevgi Cinsiyet Tanımaz

Grupo Gay de Bahia, bir baba-oğul hikayesi üzerinden sevginin cinsiyeti olmadığını anlatıyor.

13 Ağustos Brezilya'da Babalar Günü olarak kutlanıyor. Bu gün için LGBT hakları grubu Grupo Gay de Bahia'dan sürpriz bir kutlama filmi geldi. Bir baba-oğulun sıcak hikayesini konu alan film, sevgi söz konusuysa etiketlerin anlamsızlığı üzerine.

Reklam ajansı Propeg tarafından yaratılan 2 dakikalık fim Cézar Sant'Anna'nın gerçek öyküsünü anlatıyor. Küçük bir çocuğun sesinin dış ses olarak babasını anlattığı filmde, baba-oğulun günlük yaşamından kesitler izliyoruz. Koşuyorlar, oynuyorlar, geziyorlar, beraber yemek yapıyorlar, lunaparka gidiyorlar, bisiklete biniyorlar, piyano çalıyorlar. O sırada çocuk babasının ne kadar güçlü, ne kadar komik, ne kadar şefkatli olduğunu anlatıyor. Büyüyünce onun gibi olmak istediğini, ona çok şey öğrettiğini söylüyor. Buraya kadarı birbirini seven, sıradan bir baba-oğulun yaşamı; tatlı, sıcacık anlar.

Cyndi Lauper'ın "True Colors" şarkısı eşliğinde ilerleyen film, çocuğun "En sevdiğim yanın ne biliyor musun Baba?" diye sormasından sonra bir sürpriz içeriyor. Kendi sorusunu "Senin karnından geldiğimi bilmek!" diye yanıtlıyor çünkü çocuk. Bu noktada hikayenin alışıldık baba-oğul hikayelerinden daha fazlasını içerdiğini anlıyoruz. Çünkü Cezar aslında Beatriz olarak dünyaya gelmiş, oğlunun doğrumundan sonra da erkekliğe geçiş yapmış. Dolayısıyla bu Cezar'ın bir baba olarak oğluyla kutladığı ilk Babalar Günü. Baba-oğulun hikayesi gerçek demiştik, oynayanlar da oyuncu değil, ta kendileri.

Geçtiğimiz aylarda benzer bir anne-kız hikayesi de Hindistan'dan gelmişti. Bu film de onun gibi "Sevginin cinsiyeti yoktur." mesajını veriyor ve etiketlerin, yargıların sevgi, aile, dostluk gibi kavramlar karşısında ne kadar boş olduğunu vurguluyor.

Künye:

Reklamveren: Grupo Gay de Bahia

Reklam Ajansı: Propeg, Brezilya

Yetkili Yaratıcı Yönetmen Emerson Braga

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Fabiano Ribeiro

Yaratıcı Yönetmen: Bertone Balduino, Vitor Barros

Yaratıcı Ekip: Luiz Celestino, Emerson Braga, Rafael Damy, Vitor Barros, Bertone Balduino, Vinicius Oliveira, Thiago Machado

Müşteri Hizmetleri: Michele Estevez

Ulusal Medya Yöneticisi: Fátima Rendeiro

Medya: Malu Melo

RTV Yapım: Juliana Leonelli, Taís Carvalho

Planlama: Melina Romariz

Yapım Şirketi: Vapt Filmes

Sahne Yönetimi: Rafael Damy

Yönetmen Yardımcısı: Bárbara Aranega

Görüntü Yönetmeni: Bruno Tiezzi, Thiago Cauduro

Yönetici Yapımcı: Edgard Soares

Kurgu: Alan Porciuncula

Ses Yapım: Lira Musica

Yapım Koordinatörü: Ana Paula Domingues

Yapım Yönetim: Janaína Mesquita

Yapım Asistanı: Marco Fiore, Sabrina Lippi

Sanat Yönetimi: Luiz Henrique Pinto, Kelly Hayd

Kostüm: Fernanda Gunutzman

Makyaj: Miriam Kanno

Casting: Vivi Simõnes, Rodrigo Correia

Müşteri Onayı: Marcelo Cerqueira

Görsel: YouTube