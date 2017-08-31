Ayakkabı Bağcıklarının Yerine Şık ve Pratik Klipsler

HICKIES 2.0, alışılmış ayakkabı bağcıklarına oranla hem stil hem de işlev açısından daha fazla özgürlük tanıyor.

Manyetik özelliği sayesinde ayakkabı bağcıklarını bir arada tutan Zubits’in ardından HICKIES 2.0 da tamamen bağcıkların yerini alarak hayatımızı kolaylaştırmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl Kickstarter'da fonlanan tasarım, hedeflediği 25 bin dolarlık desteğin 23 katından fazlasını toplayarak böyle bir ürüne ne denli ihtiyaç duyulduğunu da kanıtlamış.

Bir tür ayakkabı fermuarı gibi tanımlanan HICKIES 2.0; esnek yapıda ve her bağcıklı ayakkabıyla uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Spor ayakkabıları ya da botları direkt ayağa geçirilebilen bir babet kadar pratik hale getiriyor.

Yetişkinler ve çocuklar için ayrı ölçülerde versiyonları bulunan HICKIES 2.0, farklı bağlama teknikleriyle sıkı veya gevşek modda kullanılabiliyor. Örneğin çok yüksek performans sergileyeceğiniz bir antrenmanda çapraz takarak ayakkabının ayağınızdan çıkmamasını garantileyebilirsiniz. Geniş bir stil ve renk yelpazesiyde sunulan ürün, estetik bir aksesuar olarak da işlev görüyor.

Görsel: Kickstarter









