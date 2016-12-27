Atölyelerinde El Yapımı Harika İşlere İmza Atan Tasarımcılar [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Ahşap, keçe, kağıt, ağaç dalları ve kumaş gibi materyallerle özgün işler yapan tasarımcılar.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

2016'da yer verdiğimiz el emeği göz nuru işler: Eski ahşap eşyalar üzerindeki yapılan resimler, keçeden yapılmış şapkalar ve figürler, el yapımı defterler, bez bebekler, kuklalar ve çocukların çizimlerini takıya dönüştürenler...





Kirli Çıkı Galeri'nin Ahşap Eşyalar Üzerinde Yarattığı Dünyalar

Çalışmalarına İzmir Alaçatı'daki atölyesinde sürdüren Erdem Yalçın ahşabın günlük hayatta en çok karşımıza çıkan noktalarından birini çalışma alanı olarak seçiyor kendine. Kirli Çıkı Galeri ismi altında topladığı çalışmaları tahta kaşık, yer sofrası, terlik ve tepsi gibi objeler üzerine akrilik, kolaj, dijital baskı ve karma teknikler kullanarak eserler üretiyor.



t a b i i Atölye'nin Yaşayan Kompozisyonları



Tuluğ Özlü, ormanda ya da deniz kenarında bulduğu ağaç dallarını; yosunlarla ve sukkulentlerle bir araya getirerek doğal düzenlemeler yaratıyor. Özlü'nün "tabii" işleri, beton yığınları arasında yeşili arayan gözlerimize gülümseyen minyatür ve soyut doğa manzaralarını andırıyor. t a b i i'nin son dönem ürünleri arasında dekoratif kompozisyonların yanı sıra sehpalar da göze çarpıyor.

Palas Pandıras'tan El Yapımı, Fikir Sahibi Defterler

Özge Çalışkan ve Sercan Aksoy tarafından kurulan Palas Pandıras, Tumblr'daki bir blogla ilk adımlarını atmaya başlamış. Sonrasında tasarım bloglarından beklenilenin üzerinde bir ilgi görünce iş markalaşmaya kadar varmış. Ticari amaçları merkeze koymadan yaratılan defterlerin bazısı kolye şeklinde bazısı kişiye özel tasarım hatta bazısı sebze-meyve şeklinde karşımıza çıkıyor.





Little Fabien'in Kişiye Özel Detaylarla Süslenmiş El Yapımı Bez Bebekleri

Gamze Tunç Şengül, bebeklerini Little Fabien markası altında üretiyor ve her bir bebeğe, bebek yerine Fabien diyor. Kişiye özel detayların Fabien'lere ince ince işlenmiş olması, onları sevdiklerimiz için unutulmaz bir hediye haline getiriyor.

Fantastik Bir Dünyadan Gelmiş İzlenimi Uyandıran El Yapımı Keçe Şapkalar



Sabri Tunca adlı tasarımcının bundan 7 yıl önce deneysel bir şekilde başlayan keçe macerası zamanla evrilerek Feltthink markasına dönüşmüş. Tophane'de bir atölyede yaratılan keçe şapkalar, kedi evleri, şallar, panduflar vs. Etsy aracılığıyla dünyanın dört bir yanına ulaşmış. Daha önce Buğu Pala ile de bir moda tasarım projesine imza atan Sabri Tunca, kendi mağazasını açmaya hazırlanıyor.

Kuklaları Canlandıran Bir İsim: Özlem Akın

Kukla sanatçısı ve yönetmen Özlem Akın, masal dünyasının gerçekteki iz düşümünü tasarladığı kuklalarda bulmanızı sağlıyor. Her biri birbirinden ince ayrıntılarla işlenmiş bebekler, çizgi film karakterlerini andırıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun olan Akın, Gemeinschaft isimli animasyon filmi ile 2014 senesinde Altın Portakal'da en iyi kısa film ödülünü aldı. Sanatçı, mezuniyeti sonrasında kukla tasarımında kendini geliştirmek için Çek Cumhuriyeti'ne taşındı ve çalışmalarını orada sürdürüyor.







Nilay Emek'in Keçe İnadı ve Doğal Yünden Heykeller

Keçe İnadı, 1985 doğumlu Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü mezunu Nilay Emek’in sosyal medya, e-ticaret, içerik yöneticiliği gibi pek çok görev üstlenmesinin ardından 2013 yılında hobi olarak başladığı ve bir süre sonra işi gücü bırakıp kendini yalnızca bu işe adamasıyla ortaya çıkan bir marka. 2016’nın Nisan ayında Ankara’da Tunalı Hilmi caddesinde kendi atölyesini açan Emek, iğnesiyle mutlu bir hayat sürüyor ve çalışmalarına burada devam ediyor.

Tasarım Takarım, Çocuk Çizimlerini Takılara Dönüştürüyor



Aileler artık çocuklarına ait bir çizimi boyunlarında, el bileklerinde ya da kollarında taşıyabilecekler. 2 yıllık bir takı tasarım atölyesi olan Tasarım Takarım, çocukların çizimlerini bileziklere, kolyelere ve kol düğümelerine dönüştürüyor. Tasarım Takarım, Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü mezunu Yasemin Erdin Tavukçu ve aynı üniversitenin heykel bölümünden mezun Özgür Karavit tarafından kuruldu. Karavit’in Kadıköy’de heykel ve takı çalışmalarını sürdürdüğü kendine ait bir atölyesi de bulunuyor.



Görsel: Kirli Çıkı Galeri



