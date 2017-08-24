ATÖLYE Kuruluşundan Bu Yana Elde Ettiği Tecrübeyi Medium'da Yayınlıyor

ATÖLYE ilk gününden bu yana benimsediği strateji, tasarım, teknoloji ve kültür gibi alanlarda elde ettiği içgörüleri Medium sayfaları üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak paylaşıyor.

En kısa haliyle kendini disiplinlerötesi inovasyon platformu olarak tanımlayan ATÖLYE, ekibinin ve topluluğunun gücünü kullanarak yaratıcılığa ve etkileşime dayanan çalışmalar yürütüyor. Uzun vadede yarattığı değeri ve topluluğu, kısa vadeli kazançlar ve mekanın önüne koyan ATÖLYE, yaklaşık 3 yıl süren küresel araştırma, çalıştay ve beta mekan çalışmasının sonunda Ekim 2015'te bomontiada'da tam anlamıyla faaliyete geçti.

Mekan odaklı olmayan çalışma yapısı nedeniyle de topluluğunu bir adım öne alan ATÖLYE, çatısı altındaki herkesin birbiriyle iletişimini ve üretimini adeta tığ işi gibi özenle seçiyor. Bu sayede de ATÖLYE topluluğunda yer alan herkesin değer ve fayda yaratması sağlanıyor. Kuruluşundan bu yana strateji, tasarım, teknoloji ve kültür ekseninde farklı deneyim ve fikirleri benimseyen ATÖLYE ekibi, zaman içinde elde ettiği içgörü ve tecrübeleri paylaşmanın da zamanının geldiğine inanarak Medium üzerinden yayın yapmaya başladı.

"Önce Komünite, Sonra Mekân" başlıklı ilk yazısıyla birlikte ATÖLYE, kimliğini ve değerlerini oluşturan öğelere değinirken yarattıkları topluluğu ve projelerini de paylaşmayı planlıyorlar. Her makalede yerel yeteneklere bilinirlik kazandırmak için de Türkiye'den illüstratörlerle çalışıyor.

Şu anda Medium sayfalarında; ATÖLYE markası ve logosunun doğuşunun ardından ATÖLYE İstanbul’dan İstanbul’u kaldırma kararlarını da anlatan “Markalaşma Süreci”, kurdukları disiplinlerötesi platformun onlara ve topluluklarına katkılarını açıklayan “Bir Amaç Olarak Disiplinlerötesilik” ve yeni internet sitelerinin arayüz ile kullanıcı deneyimi tasarımını anlattıkları “Arayüz Tasarımında Keşifler - Yeni ATÖLYE Websitesi” gibi makaleler bulunuyor.

ATÖLYE, içgörülerini Medium'da İngilizce ve Türkçe olarak iki sayfa üzerinden yayınlamaya devam edecek.

Görsel: ATÖLYE