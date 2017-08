Atlıkarınca Dönüyor Dönüyor

Nestlé için David Sao Paulo tarafından yaratılan film, hayatın rutinini atlıkarınca metaforuyla anlatıyor.

İş, ev, spor, aile, arkadaşlar... Hayatta bir döngü içerisinde dönüp duruyoruz. Bu döngü içinde kendimize özel mutluluk anları yaratıp o rutini kırmak lazım, ruhumuzu beslemek lazım. İşte bunu anlatan bir reklam filmi Nestlé ve David Sao Paulo iş birliğiyle geliyor. Film; nefis bir set tasarımıyla hayatı bir atlıkarıncaya benzetiyor.

Rodrigo Saavedra yönetmenliğindeki dilm, üç katlı bir atlıkarıncada geçiyor. Katlar içerisinde çeşitli bölmeler var. Baş kahramanımız ofis bölmesinde çalışıyor, sonra spor salonuna geçiyor, ardından tekrar ofise dönüyor, kalabalık, sıkışık mekanlar arasında hiç mola vermeden gidip geliyor. Ve tabii hayat akıyor, atlıkarınca dönüyor. Günümüz yaşamının güzel bir görselle betimlenmiş hali denebilir.

Nestlé çikolata; bu döngü içinde tatlı bir mola olarak beliriyor. Kadın çikolataya uzandığında atlıkarıncadan inip çimenlere basıyor, tatlı bir kaçamak yaşıyor. Filmin fikri de çikolatanın yarattığı mutluluktan geliyor. Dünyanın ya da yaşamın tüm problemlerini çözemese de salgıladığı mutluluk hormonları sayesinde hayatla başa çıkmada tatlı bir yardımcı sonuçta çikolata.

Filmin müziği Brezilyalı şarkısı Julie Ramos'a ait “Stop the world, I want Nestlé!” şarkısı. Şarkı aslında aynı hayatla mücadele teması çevresinde dönen, 1960'ların ünlü müzikallerinden birine (Stop the World: I Want to Get Off) bir gönderme.

Filmdeki atlıkarınca ise tamamıyle gerçek. Bir odası metro, bir odası ofis, bir diğeri başka bir şey olan bu atlı karınca gerçekten inşa edilmiş. Yani oyuncular filmdeki tüm hareketleri, dönen bir atlıkarınca içerisinde yapmak zorunda kalmışlar. Görülen hemen hemen tüm planlar yönetmenin planladığı şekilde gerçekleşmiş. Bu anlamda oldukça etkileyici bir set tasarımı ve sanat yönetmenliği görüyoruz.







