Atletlerin Performans Verileriyle Dokuma Teknolojisini Birleştiren Nike Koleksiyonu

Nike vücudun hareket halindeki durumuna yönelik dijital verilerle beslediği örme makineleri aracılığıyla The Advanced Apparel Exploration 1.0 adlı koleksiyonu yarattı.

Nike, bilgisayarla tasarımı kendi yenilikçi dokuma teknolojisiyle birleştirerek, kendisini “tamamen farklı bir yere” götüreceğine inandığı kapsül bir erkek giyim koleksiyonu yarattı. Böylece The Advanced Apparel Exploration 1.0 (A.A.E. 1.0), spor giyim devinin veriyle yarattığı ilk koleksiyon oldu.

9 parçadan oluşan mini koleksiyon, atletlerden toplanan performans verileriyle beslenen bir örme makinesiyle yaratılmış. Bu da ihtiyaç duyulan bölgelerde ekstra havalandırma ve veya ekstra örtme sağlayan yüksek performanslı giysilerin ortaya çıkmasını sağlamış. Nike’nin giysi tasarımı bölüm başkanı yardımcısı Kurt Parker; çözmekte oldukları soruna bağlı olarak çok sayıda malzemeyi birleştirdiklerini belirtiyor ki bu da dikişlerin ve karmaşık hesapların yeniden şekillenmesiyle sonuçlanıyor. Bununla birlikte bu sorun çözme girişimi, başka bir problem doğmasına da neden olabiliyor.

Nike, vücudun hareket halindeki durumuyla ilgili bildiklerini kendi yenilikçi üretim teknikleriyle bir araya getirmiş. Bu birliktelik Nike'nin veri eşlemeli tasarımını mevcut Flyknit teknolojisi ile birleştirmesine de imkan vermiş. Böylece de naylon spandex ipliği tek bir kumaş parçası boyunca farklı kalınlıklarda dokunabilir hale gelmiş. Nike, birden fazla malzeme kesip dikmek yerine, örme makinesini tek bir malzeme kullanarak üretimi yapacak şekilde programlayabiliyor.

Geleneksel giyim tasarımı düz desen kesimiyle başlarken, The Advanced Apparel Exploration Collection 1.0 (gelişmiş giysi araştırması koleksiyonu) tasarlama süreci, Nike'nin yıllar boyunca çeşitli sporculardan topladığı verileri derinlemesine incelemesiyle başladı.

Koleksiyonun en dikkat çekici parçası; göğüs, sırt ve kolların ileri hareketteki yörüngeleri analiz edilerek yaratılan bir tişört. Bu daha sonra "vücut haritaları" dizisine dönüştürülmüş. Özellikle hareket haritaları, vücudun farklı ortamlarda nasıl tepki verdiğiyle birlikte değerlendirilmiş.

Koleksiyonda modern kent yaşamına odaklanılmış. Metrodan veya sokaktan ofise ya da kulübe, girerken meydana gelen sıcaklık ve nem dalgalanmaları hesaba katılmış. Yapılan çalışmalar sayesinde; tutunma haritası, hava akışı haritası, ter haritası ve ısı haritası da dahil olmak üzere dijital beden haritaları sağlanmış. Tasarımcılar daha sonra bu vücut haritalarını, Nike Flyknit mühendisleri ve bilgisayar ortamında çalışan tasarımcılarla birlikte, şirketin örme makinelerini besleyen bir veri setine dönüştürmek için çalışmışlar. Sonuçta tek katmanlı, dikişsiz bir parça ortaya çıkmış. Arka tarafta ilave havalandırma özelliği ve göğüs bölgesinde daha fazla örtücülük mevcut.

9 parçadan oluşan The Advanced Apparel Exploration 1.0 koleksiyonu, 14 Eylül’de piyasaya sürülecek.

Görsel: Nike

