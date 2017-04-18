Atıklarla Yaratılan Steampunk Heykeller

Artūras Tamašauskas, eski aletlerin ve elektrikli cihazların parçalarıyla steampunk heykeller yaratıyor.

Litvanyalı sanatçı Artūras Tamašauskas büyük bir titizlikle detaylı steampunk heykeller yaratıyor. Heykellerde malzeme olarak atıkları, özellikle de kullanılmayan eski elektirikli aletlerin ya da endüstriyel eşyaların parçalarını kullanıyor.

Tamašauskas’ın çalışmaları arasında saç traşı makinesiyle yapılmış mini çim biçme makinesi, eski radyodan ya da saksafondan yapılmış otomobil, masa lambasından yapılmış UFO, blenderdan yapılmış kahve robotu gibi bir aletten başka bir alete ya da araca dönüşen heykellerin yanı sıra; hayvan ve insan figürleri de bulunuyor. Sanatçı, heykellerin dışında yine steampunk estetiğinde asamblajlar ve resimler de yapıyor.

Sanatçının çalışmalarını Facebook sayfasından takip edebilirsiniz.

Görsel: Artūras Tamašauskas

Manşet görseli düzenlenmiştir.