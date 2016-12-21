Atıklardan Yaratılan Pırıl Pırıl Sanat Eserleri [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Sanat eseri olarak yeniden doğan kağıt, hurda ve sanayi atıkları.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

Çöpler, hurda parçaları, gazete kağıtları, deniz kıyısına vuran atıklar, ömrünü tamamlamış kitaplar ve hatta eski Mac bilgisayarların yeniden hayat bulmasını sağlayan 2016 sanat çalışmalarını derledik. Dileriz atıklarla iş yapmayı düşünenler için ilham kaynağı olur!



Bordalo II, Çöpten Yaptığı Hayvan Heykellerine Yenilerini Ekledi



Çöpe atılan çeşitli elektronik eşyaları ve hurda otomobil parçalarını değerlendirerek birbirinden sevimli hayvan heykelleri yaratan, daha önce de çöplerle yaptığı çalışmalara yer verdiğimiz yetenekli sanatçı Artur Bordalo, bilinen adıyla Bordalo II, çöpten hayvanlar heykel serisine yeni çalışmalar ekledi.

Hurda Metallerden Hayvan Heykelleri



Gallerli sanatçı John Brown’ın hurdaya dönmüş metalleri kullanarak tasarladığı kuş, kelebek, yılan, kurbağa, böcek gibi hayvan heykelleri gerçeğe çok yakın detayları ve doğanın içinde çekilen fotoğraflarıyla her an hareket edecekmiş gibi görünüyorlar.

Çiğdem Demir'in Denizden Topladığı Çöplerle Yaptığı Baskılar

Çiğdem Demir'in bağımsız olarak yürüttüğü The Prints of Sea projesi, insanların terk ettiği ve denizin getirdiği çöpleri yeniden değerlendiriyor. İzmir'de yürüttüğü proje ile insanların bıraktığı objelerin, yani çöplerin aslında sandığımızdan daha büyük bir izi olduğuna ve yarattığı kirliliğin de kümülatif bir toplam olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Gazete Kağıdından Yapılmış Kişilik Sahibi Hayvan Heykelleri

Tutkal ve burgu haline getirilmiş gazete kağıtları ile çalışan Tokyolu sanatçı Chie Hitotsuyama bir bakıma kişiliği olan 3 boyutlu hayvan portreleri yapıyor. Çalışmalarını “Bir bilgi aracı olarak işlevi kalmayan eski gazete kağıtlarına yeniden hayat veriyorum.” şeklinde tarif ediyor.

Apple Bilgisayarları Saksıya Dönüştüren Proje: Plant Your Mac



Mr. Plant olarak da bilinen sanatçı Christophe Guinet yeni botanik sanatı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. “Plant your Mac” (Mac’inizi ekin) adlı bu proje temel olarak sanatçının teknolojiye aşırı bağımlı topluma eleştiri yönelttiği ve herkesi bu teknoloji saplantılı dünya ile “bağlantıyı kesmeye” davet ettiği bir iş. Bu nedenle dünyanın en tanınmış markalarından olan Apple’ın eski cihazlarını doğaya entegre etmeye çalışıyor.



İleri Dönüşüm ile Masalsı Heykelciklere Dönüşen Kitaplar

Kendisini paper artist (kağıt sanatçısı) olarak nitelendiren Malena Valcarcel, kitap-heykeller, kağıt mücevherler ve kağıt sanatı olmak üzere 3 ayrı türde kağıt işi üretiyor. Valcarcel self-taught, başka bir deyişle kendi kendini eğitmiş bir sanatçı olması yönüyle de sanatsal üretim için herkese cesaret veriyor. Çiçekler, ağaçlar, kelebekler, atlar, bulutlar ve doğadaki daha pek çok şey onun ilham kaynağı.

Atıklardan sanatsal işler üretmek için tasarlanan Renegade'i de bu liste aracılığıyla hatırlamakta fayda var:

Renegade ile Plastik Atıklardan 3B Heykeller Yaratın

Geri dönüştürmek istenilen pet şişeler, dosyalar, çantalar, alışveriş poşetleri, pipetler ve daha onlarca plastik atık Renegade 3B kalem ile çizimlere ve heykellere dönüşebiliyor. Renegade, bir yandan çevreyi korumaya yardımcı olurken diğer yandan boyaya ve heykel yapmak için ihtiyaç duyulan malzemelere harcanan parayı biriktirmeyi sağlıyor.

Görsel: Christophe Guinet

