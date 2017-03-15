Atık Sebzelere İkinci Bir Yaşam Verin

Japonya'da sürdürülebilir tarım için farkındalık yaratmak amacıyla yaratılan Vegeloop, atık sebzeleri gübreye dönüştürerek o sebzenin tohumuyla beraber kağıttan ambalajlar içinde sunan bir yetiştirme kiti.

İklim değişiklikleri ve normal dışı hava koşulları sebze yetiştiriciliğinde sıkıntılar yaratırken şehirlerde yaşayanların bu sorunun çok da farkında olmaması Japonya'da giderek önem kazanan konulardan. Japonya'nın sürdürülebilir tarım kültürünü geliştirmeyi hedefleyen My Farm, Vegeloop isimli yenilikçi bir yetiştirme kiti sayesinde kötü hava koşullarının yarattığı zarar yüzünden satılamayacak haldeki sebzeleri yepyeni sebzelere dönüştürmeyi ve konuya farkındalığı artırmayı hedefliyor.



Panasonic'in çöp işleme teknolojisini temel alan Vegeloop, atılmış sebzeleri geri dönüştürüyor. Buruşturulmuş kağıtlar içine sarılmış Vegeloop kitleri, atık sebze ve meyvelerden yapılmış bir gübrenin yanı sıra aynı sebzenin tohumlarını da içeriyor. Vegeloop ile kötü durumdaki sebzeleri tekrar hayata döndürebiliyorsunuz. Kit, doğaya zarar vermeyen malzemelerle üretilmiş. Hayata döndüreceği sebzenin görünümdeki kağıt suda çözülebiliyor ve üzerindeki yazılar soya mürekkebiyle basılmış. Kiti bütün halde toprağa gömüp sulayarak evinizde kolayca sebze yetiştirebiliyorsunuz. Ürün gamıysa geniş; havuçtan lahanaya, patlıcandan balkabağına hemen hemen her tür sebze Vegeloop ile ikinci bir yaşam şansı elde ediyor.

Vegeloop kitleri manavlara ve sebze -meyve satan marketlere sunulmuş. Gelirleri ise çiftçilere yardım olarak bağışlanacak. Bu sayede, Vegeloop sadece geri dönüşüm konusuna farkındalık sağlamıyor, aynı zamanda çiftçilere de destek olmuş oluyor.

























Künye:

Yaratıcı Yönetmen: Takahiro Kishi

Planlama: Hiroki Tanaka, Ami Kuroda, Ryuji Hamada, Jin Asakawa, Ryosuke Sakuma

Sanat Yönetmeni: Kazunori Kitayama

Tasarım: Shinichi Hiraoka

Reklam Yazarı: Yuko Hatakeyama

Yapımcı: Kenichi Shimada

Yapım Yöneticisi: Komaki Koike

Yönetmen: Futoshi Takashima

Görüntü Yönetmeni: Eiji Yamanishi

Fotoğrafçı: Sakamoto Kensuke

Işık: Yasuhiro Oote,Yusuke Izumi

Set Tasarım: Etsuko Akiba

Canlandırma Tasarım: Shuhei Harada

Kurgu: Jo kobayashi

Müzik:Takao Ogi

Web Yapım: Naohiro Kitagawa

Web Sanat Yönetmeni:Toru Obara

Web Tasarım: Naoki Nakagawa

Web Front Mühendisi: Yuhei Nakayama

Web Proje Yöneticisi: Tatsuya Ishikawa

Tarım Yapım: Kai Yodoshi

El Sanatı: Megumi Iwata

Halkla İlişkiler Planlama:Mariko Kita

Halkla İlişkiler: Haruka Suzuki

Künye: Vegeloop Basın Bülteni