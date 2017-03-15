Atık Sebzelere İkinci Bir Yaşam Verin
Japonya'da sürdürülebilir tarım için farkındalık yaratmak amacıyla yaratılan Vegeloop, atık sebzeleri gübreye dönüştürerek o sebzenin tohumuyla beraber kağıttan ambalajlar içinde sunan bir yetiştirme kiti.
İklim değişiklikleri ve normal dışı hava koşulları sebze yetiştiriciliğinde sıkıntılar yaratırken şehirlerde yaşayanların bu sorunun çok da farkında olmaması Japonya'da giderek önem kazanan konulardan. Japonya'nın sürdürülebilir tarım kültürünü geliştirmeyi hedefleyen My Farm, Vegeloop isimli yenilikçi bir yetiştirme kiti sayesinde kötü hava koşullarının yarattığı zarar yüzünden satılamayacak haldeki sebzeleri yepyeni sebzelere dönüştürmeyi ve konuya farkındalığı artırmayı hedefliyor.
Panasonic'in çöp işleme teknolojisini temel alan Vegeloop, atılmış sebzeleri geri dönüştürüyor. Buruşturulmuş kağıtlar içine sarılmış Vegeloop kitleri, atık sebze ve meyvelerden yapılmış bir gübrenin yanı sıra aynı sebzenin tohumlarını da içeriyor. Vegeloop ile kötü durumdaki sebzeleri tekrar hayata döndürebiliyorsunuz. Kit, doğaya zarar vermeyen malzemelerle üretilmiş. Hayata döndüreceği sebzenin görünümdeki kağıt suda çözülebiliyor ve üzerindeki yazılar soya mürekkebiyle basılmış. Kiti bütün halde toprağa gömüp sulayarak evinizde kolayca sebze yetiştirebiliyorsunuz. Ürün gamıysa geniş; havuçtan lahanaya, patlıcandan balkabağına hemen hemen her tür sebze Vegeloop ile ikinci bir yaşam şansı elde ediyor.
Vegeloop kitleri manavlara ve sebze -meyve satan marketlere sunulmuş. Gelirleri ise çiftçilere yardım olarak bağışlanacak. Bu sayede, Vegeloop sadece geri dönüşüm konusuna farkındalık sağlamıyor, aynı zamanda çiftçilere de destek olmuş oluyor.
Künye:
Yaratıcı Yönetmen: Takahiro Kishi
Planlama: Hiroki Tanaka, Ami Kuroda, Ryuji Hamada, Jin Asakawa, Ryosuke Sakuma
Sanat Yönetmeni: Kazunori Kitayama
Tasarım: Shinichi Hiraoka
Reklam Yazarı: Yuko Hatakeyama
Yapımcı: Kenichi Shimada
Yapım Yöneticisi: Komaki Koike
Yönetmen: Futoshi Takashima
Görüntü Yönetmeni: Eiji Yamanishi
Fotoğrafçı: Sakamoto Kensuke
Işık: Yasuhiro Oote,Yusuke Izumi
Set Tasarım: Etsuko Akiba
Canlandırma Tasarım: Shuhei Harada
Kurgu: Jo kobayashi
Müzik:Takao Ogi
Web Yapım: Naohiro Kitagawa
Web Sanat Yönetmeni:Toru Obara
Web Tasarım: Naoki Nakagawa
Web Front Mühendisi: Yuhei Nakayama
Web Proje Yöneticisi: Tatsuya Ishikawa
Tarım Yapım: Kai Yodoshi
El Sanatı: Megumi Iwata
Halkla İlişkiler Planlama:Mariko Kita
Halkla İlişkiler: Haruka Suzuki
Künye: Vegeloop Basın Bülteni