Atık Plastikler 3 Boyutlu Yazıcılarla Geri Dönüşüyor

MakeReuse, dünyamızdan silinemeyen ve toprağa karışamayan plastik atıkları 3 boyutlu yazıcıların hammaddesi haline getiriyor.

Plastik ürünler gündelik yaşantımızı ne kadar kolaylaştırsa da, birçok ürünün kullan-at formlarında tüketimine teşvik etse de arkasında büyük bir iz bırakıyor. Kullanıp attıktan sonra meydana gelenler ise maker hareketini sosyal fayda için kullanan Social MakerLab'in yeni projesinin temelini oluşturuyor. Çünkü plastikler siz kullanıp attıktan sonra hiçbir yere gitmiyor. Senelerce öylece duruveriyor.

Social MakerLab, daha önce Soma'daki ailelerle birlikte çalışarak 3 boyutlu yazıcılarla yerel halk için yeni bir gelir modeli geliştirmiş, Şişli Etfal Hastanesi Onkoloji Bölümü'ndeki çocuklarla da sanal gerçeklik deneyimi yaşamıştı. Make Reuse isimli yeni projeleri ise plastik atıkların geri dönüşümüne odaklanıyor ve onların yeniden kullanılabileceği bir alan yaratmaya çalışıyor.

3 boyutlu yazıcıları geri dönüşümün merkezine koyan Make Reuse, anlaştığı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak geri dönüştürülebilecek plastikleri toplayacak. Ardından bu plastikleri 3 boyutlu yazıcıların hammaddesi olan filamente dönüştürecekler. Böylece aslında işe yaramaz, çöp, atık olarak görülen plastikler, 3 boyutlu yazıcılarda yeniden yaşam buluyor. Make Reuse, şu anda bu filamentlerle saksı, vazo, avize, saklama kabı, kalemlik gibi hediyelik eşyalar ürretiyor. Gelecek dönemde ise bu yelpazenin genişlemesi hedefleniyor.

Görsel: Make Reuse