Ateşle Oynar Gibi Kontrol Edilen Lamba

İnternetle İlgili En Havalı Ödül The Webby Awards'un Kazananları Açıklandı The Webby Awards internet sitesi, video, mobil ve reklam çatısında yılın en iyilerini seçerken bu yıl Letters to Gallipoli kampanyasıyla Turkcell ve Pure New Media onur ödülü kazandı.

4 saat önce