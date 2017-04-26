Ateşle Oynar Gibi Kontrol Edilen Lamba

Xinyue Yang, insanın ateş yakma deneyimini aydınlatma tasarımına uygulayarak Breeze'i geliştirdi.

Elektronik, kodlama ve fiziksel programlama konusundaki tutkularıyla tasarımı birleştiren Xinyue Yang, ateş yakarken izlenen doğal süreci taklit ederek kontrol edebileceğiniz Breeze adlı bir lamba tasarladı.

Gerçek yaşamda nasıl alevleri güçlendirmek ve ateşin daha parlak olmasını sağlamak için hafifçe üflüyorsanız Breeze’in de biyomekanik olarak parlaklık seviyesini arttırmak için üflemeniz gerekiyor. Yang tasarımında hava akımındaki değişiklikleri tespit edebilen bir mikrofon kullanmış. Yumuşak bir üfleme ile lamba kademe kademe parlaklaştırılabilirken daha güçlü bir üfleme ile lamba söndürülebiliyor. Ayrıca yanan bir Breeze ile bir başka Breeze’i açmak da mümkün. Tıpkı ateşi yeni dallar yakarak yayar gibi… Çünkü Hall sensörleri sayesinde bir Breeze, diğer Breeze'lerin içindeki mıknatısları tespit edebiliyor.

Görsel: Xinyue Yang

