Aşkın Beslenme Üzerindeki Etkisi
Fransız market zinciri Intermarché için hazırlanan reklam filmi, romantik bir kısa film tadında.
Daha önce şekilsiz sebze ve meyveleri indirimli reyonlarına koyarak öne çıkardığı "Inglorius Fruits and Vegetables" işiyle büyük ses getiren, taze sebze ve meyveleriyle tanınmış Fransız market zinciri Intermarché, şimdi de romantik ve tatlı bir reklam filmiyle kalpleri ısıtıyor. Film geçtiğimiz hafta yayınlandığından beri büyük izlenme sayısına ulaşmış.
İsmiyle müsemma reklam ajansı Romance tarafından hazırlanan 3 dakikalık reklam filmi, adeta bir kısa film, çok Fransız, çok romantik, çok şeker. Marcel Mouloudji'nin “L’amour l’amour l’amour“ şarkısı eşliğinde ilerleyen film; genç bir adamın süpermarketteki güzel kasiyere duyduğu aşkı anlatıyor. Sık sık kankalarıyla alışveriş yaptığı markette, kendini kıza beğendirmek için abur cubur yerine giderek sebze ve meyvelere, sağlıklı seçeneklere yönelen çocuk böyle böyle yemek yapmayı öğrenirken, kızın ilgisini çekmeyi de başarıyor.
Film; bu şeker aşk hikayesinden ana mesaja bağlıyor: İnsanların daha iyi beslenmelerine yardım etmek için Intermarché'nin hem ürettiğini hem de sattığını söylüyor.
Oyuncu ve yönetmen Katia Lewkowicz yönetmenliğindeki filmin oyuncu seçimi de oldukça başarılı. Özellikle iki ana kahraman çok sempatik görünüyorlar; bakışmaları, hafif cilveleşmeleri, utangaç halleri çok tatlı.
Künye:
Reklamveren: Intermarché
Reklam Ajansı: Romance
Ajans Başkanı: Christophe Lichtenstein
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Alexandre Hervé
Reklam Yazarı: Alexandre Hervé
Yaratıcı Ekip: Vincent Boursaud, Julien Bon, Gautier Fage
Strateji Yöneticisi: Romain Roux
Yapım Bölümü Balşkanı: Sophie Mégrous
Ajans Yöneticisi: Marie-Laure Dangeon, Estelle Littaye
Ses Tasarım: THE
VFX: Jérôme Deplatière
Yapım Şirketi: Carnibird
Yönetmen: Katia Lewkowicz
Görsel: YouTube