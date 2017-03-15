Aşkın Beslenme Üzerindeki Etkisi

Fransız market zinciri Intermarché için hazırlanan reklam filmi, romantik bir kısa film tadında.

Daha önce şekilsiz sebze ve meyveleri indirimli reyonlarına koyarak öne çıkardığı "Inglorius Fruits and Vegetables" işiyle büyük ses getiren, taze sebze ve meyveleriyle tanınmış Fransız market zinciri Intermarché, şimdi de romantik ve tatlı bir reklam filmiyle kalpleri ısıtıyor. Film geçtiğimiz hafta yayınlandığından beri büyük izlenme sayısına ulaşmış.

İsmiyle müsemma reklam ajansı Romance tarafından hazırlanan 3 dakikalık reklam filmi, adeta bir kısa film, çok Fransız, çok romantik, çok şeker. Marcel Mouloudji'nin “L’amour l’amour l’amour“ şarkısı eşliğinde ilerleyen film; genç bir adamın süpermarketteki güzel kasiyere duyduğu aşkı anlatıyor. Sık sık kankalarıyla alışveriş yaptığı markette, kendini kıza beğendirmek için abur cubur yerine giderek sebze ve meyvelere, sağlıklı seçeneklere yönelen çocuk böyle böyle yemek yapmayı öğrenirken, kızın ilgisini çekmeyi de başarıyor.

Film; bu şeker aşk hikayesinden ana mesaja bağlıyor: İnsanların daha iyi beslenmelerine yardım etmek için Intermarché'nin hem ürettiğini hem de sattığını söylüyor.

Oyuncu ve yönetmen Katia Lewkowicz yönetmenliğindeki filmin oyuncu seçimi de oldukça başarılı. Özellikle iki ana kahraman çok sempatik görünüyorlar; bakışmaları, hafif cilveleşmeleri, utangaç halleri çok tatlı.





Künye:

Reklamveren: Intermarché

Reklam Ajansı: Romance

Ajans Başkanı: Christophe Lichtenstein

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Alexandre Hervé

Reklam Yazarı: Alexandre Hervé

Yaratıcı Ekip: Vincent Boursaud, Julien Bon, Gautier Fage

Strateji Yöneticisi: Romain Roux

Yapım Bölümü Balşkanı: Sophie Mégrous

Ajans Yöneticisi: Marie-Laure Dangeon, Estelle Littaye

Ses Tasarım: THE

VFX: Jérôme Deplatière

Yapım Şirketi: Carnibird

Yönetmen: Katia Lewkowicz

Görsel: YouTube