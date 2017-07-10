Aşk Şarkısının Ardındaki Beklenmedik Gerçek

Kadına yönelik şiddet hakkında farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan kampanyada; Perulu ünlü şarkıcı Diego Dibos yeni şarkısı hakkında çarpıcı bir sır açıkladı.

Kadına yönelik şiddet konusu Peru'da da kanayan bir yara. Son 4 yılda eşleri tarafından öldürülen kadın sayı 482. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği istatistiklere göre her ay 10 kadın hayatını kaybederken 20'si de cinayet teşebbüsüne uğruyor. Kadın kuruluşu Vida Mujer kadın cinayetlerini gündeme taşımak ve şiddet gören kadınlara önemli bir mesaj vermek için Circus Grey Peru ile birlikte etkileyici bir kampanyaya imza attı. Ünlü Perulu pop şarkıcısı Diego Dibos ekseninde dönen kampanya, Cannes Lions'da üç kategoride (Entertainment, Entertainment for Music, Cyber) altın aslan kazandı.

Kampanyanın Peru'da büyük bir etki yaratmasının ardındaki en önemli etkenlerden biri de seçilen müzisyen; Diego Dibos. Kendisi Peru'nun en sevilen romantik şarkı yazarlarından biri ve kadın hayranı da çok. Dolayısıyla şarkıcının yeni parçası yayınlanır yayınlanmaz büyük başarı elde etmesi şaşırtıcı değil. Yayınlandığı ilk hafta itibariyle listelere giren ve sosyal medyada büyük izlenme oranları yakalayan şarkı, duygusal ve aşk dolu sözlere sahip. Sevdiği kadına kendini affettirmek isteyen bir adamın üzgün yakarışları...



İnsanlar şarkıya ayılıp bayılırken Diego'dan bir hafta sonra ürkütücü bir itiraf geliyor. Şarkıyı kendisi yazmamıştı, sözler aslında karısına şiddet gösteren bir adamın özür dilediği mektubundan alınmıştı. Daha da vurucu olanı, kadın mektubu aldıktan ve eşini affettikten bir hafta sonra aynı adam tarafından vahşi bir şekilde öldürülmüştü.

"A Love Song Written By a Murderer" ismini taşıyan bu kampanya oldukça vurucu bir aydınlanma anı yaşatmış olmalı şarkıyı beğenenlere. Biraz kandırılmış hissetmiş bile olabilirler ama bu da normal çünkü işin gerçeği de aynen böyle: Kandırılma, manipülasyon, sahte sözler... Kadın şiddet görüyor, affediyor, "aşkından yapıyor" diye bahaneler buluyor hatta, sonra bir daha şiddet görüyor, bir daha, bir daha derken iş çok hazin noktalara gelebiliyor. Şiddet-aşk sözleri-şiddet diye giden bu manipülatif döngünün kırılması gerekiyor. Kampanyanın anlatmak istediği de bu, Diego da sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajında aynısını söylüyor: "Şiddet gösterene asla 2. şans vermeyin."



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Reklamveren: Vida Mujer NGO

Reklam Ajansı: Circus Grey

Yapım: Sangre

Yönetmen: Toño Sarria

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Juan Carlos Gomez de la Torre

Yaratıcı Yönetmen: Charlie Tolmos, Celso Zelaya

Sanat Yönetmeni: Giancarlo Rodas, Francisco Valenzuela

Reklam Yazarı: Nicolas Soto, Gonzalo Aste

Ajans Yapımcısı: Gabriel Cano

Kurgu: José Pacheco

Görsel: YouTube