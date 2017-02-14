Aşk Dediğin Uyumsuzlukların Uyumu

QNB Finansbank için hazırlanan film, sayıların ve dışarıdan görülen farkların konu aşksa hiç önemi olmadığını hatırlatıyor.

Sevgililer Günü reklamları birbiri ardına gelirken iki farklı eğilim göze çarpıyor. Bunlardan biri 14 Şubat'a nefret reklamları adını vereceğimiz tür, diğeri ise klasik kutlama reklamları. İkinci grup da kendi içinde ikiye ayrılıyor esasında, ürüne / alışverişe yönlendirenler ve bunu yapmayıp sadece sevgili olmaya dair bir şey söyleyenler. QNB Finansbank'ın Sevgililer Günü reklamı, ikinci grubun ikinci kolundan: Sevgililer Günü'nü kutlayan ve derdi alışveriş olmayan bir film. Şeker bir film. Bu sene ülkemizde gördüğümüz 14 Şubat filmleri arasında en iyilerinden bence.

Rabarba tarafından hazırlanan filmde farklı çiftler görüyoruz. Çiftler çok doğal ve sevgi dolu bir havada yansıtılıyor. Sonra yanlarında sayılar beliriyor, başta ne acaba bunlar diyoruz, sonra sayıların çiftin birbirinden farklı olduğu bir konuya ilişkin olduğunu anlıyoruz. İlk bakışta bu adamla bu kız olmaz dedirtebilecek ama aslında aşk mevzubahis olduğunda hiçbir anlama gelmeyen sayılar. Örneğin, aşırı boy farkı veya kilo farkı? Ya kendisinden fazla kazanan bir kadınla sevgilisi. Yaşça büyük bir kadınla sevgilisi. Birbirleriyle ikinci ve üçüncü evliliklerini yapan bir çift... Bunlar dışarıdan gözlerin bakıp da "aa olmaz!" diyebileceği şeyler ama önemli mi aslında? Değil!

"Sevgi anlaşmak değildir" eşliğinde ilerleyen reklam da tam olarak bunu söylüyor:"İki gönül bir olduktan sonra kim bakar rakamlara? İşimiz rakamlarla değil, insanlarla." Mesaj şeker ve oldukça güzel bağladı bence markaya!

Reklamın en hoşuma giden tarafı filmin genelinde hissedilen mutluluk ve aşk kokusu. Sıradan Sevgililer Günü reklamlarının aksine bir çift olma halini başarıyla doğal bir şekilde yansıtmış. Bunda reklamın castinginin de payı büyük zira oyuncu seçimi gerçekten iyi. Seçilen tüm oyuncular sempatik ve özellikli. Karşılarındaki kişiyle de elektrikleri yüksek. Dolayısıyla, filmde kullanılan tüm çiftler sevimli görünüyor. Uyumsuzluğun uyumu çok iyi yakalanmış.

Sosyal medya, filmin sarılmalı, öpmeli, koklamalı olmasından bahsediyor. Eskiden olurdu bunlar reklamlarda, pek de yadırganmazdı ama bir süredir insanlar reklamlarda fiziksel temastan kaçınıyor, oldukça mesafeli takılıyor. Belki bu yüzden dikkat çekti sarılmalar, dokunmalar. Oysa sevgililiğin doğasında var tüm bunlar. Ve bence filmi doğal ve samimi kılan unsurlardan biri de bu. Çift olma hallerini çekincelerle yansıtmak yerine akışında ve içten bir şekilde taşımışlar ekrana. Bu da filmi sıcak ve şeker bir film yapmış.

Bu sevimli film vesilesiyle sevgiliniz varsa da yoksa da Sevgililer Günü'nüzü kutlarız.

Künye:

Reklamveren: QNB Finansbank

Reklam Ajansı: Rabarba

Yaratıcı Ekip: Pemra Ataç Açıktan, Murat Yaylagül, Elif Özüdoğru, Volkan Yanık, Burcu Köken, Ayça Eriş, Şadi Akbudak

Müşteri İlişkileri: Pelin Önal, Murat Yaz, Özde Gırgırlar

Strateji: Oğuz Savaşan

Prodüksiyon: İrem Akalın

Yapım Evi: Anima / Elif Kalkan

Mecra: İnternet

Görsel: YouTube