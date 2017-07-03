Aşırı Gerçekçi Nakış Portreler

New York'lu sanatçı Cayce Zavaglia, tuval üzerine aşırı gerçekçi bir üslupla portreler işliyor.

Nakış kelebekler, nakış anatomik kesitler, mikro nakışlar ve postmodern nakışlar olmak üzere gerçekçi yaklaşımla işlenmiş pek çok el emeği göz nuru nakış işine daha önce yer verdik. ABD’li sanatçı Cayce Zavaglia’nın tuval üzerine işlediği nakış portreleri ise aşırı gerçekçi üslubuyla nakış sanatının sınırlarını bir kez daha zorluyor.

Zavaglia çalışmalarında ipek, yün ve pamuk ipliklerler kullanmış. Genellikle de aile bireylerinin portrelerini işlemeyi tercih etmiş. Çalışmalara yakından bakıldığında yağlı boya resimdeki fırça darbelerinin yarattığı etkiyi iğne ve iplikle yaratmaya çalıştığı görülüyor. Portrelerin arka planına yer yer boya ile de müdahale ediyor. Sanatçı Instagram profilinde portrelerin yapım sürecine dair aşamaları da paylaşıyor. Aslında bu paylaşımlardaki tamamlanmamış portreler de oldukça etkileyici ve hatta tekinsiz görünüyor.

@caycezavagliastudio'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Ağu 2017, 18:59 PDT )





@caycezavagliastudio'in paylaştığı bir gönderi ( 6 Tem 2017, 15:34 PDT )





@caycezavagliastudio'in paylaştığı bir gönderi ( 3 Tem 2017, 14:54 PDT )

Görsel: Cayce Zavaglia