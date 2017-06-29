Aşılama Tarihçesini Hatırlatan Şans Bilekliği [Cannes Lions 2017]

Afgan doktorların bebeklerin aşılama tarihçesini takip etmelerini kolaylaştırmak için renkli boncuklar aracılığıyla yapılan aşılara işaret eden bir şans bilekliği yaratıldı.

Afganistan'daki bebeklerin aşılama takvimlerinin doktorlar tarafından takip edilebilmesi için yaratılan "Immunity Charm" (Bağışıklık bilekliği) renkli boncuklardan bir bileklik sadece. Çok önemli bir ihtiyaca çok sade ve o kültürün içinden çıkan bir çözümle yanıt veren bu bileklik; bir fikrin etkili olabilmesi için büyük bütçeler veya karmaşık pazarlama planları gerekmediğini de gözler önüne seriyor. Fikir Cannes Lions jurisini de hayli etkilemiş olacak ki "The Immunity Charm" Cannes Lions Health Grand Prix for Good ödülünün yanı sıra 4 altın, 4 gümüş ve 1 bronzun da sahibi oldu.

Bağışıklık Bilekliği, Afganistan'da doktorların bebeklerin aşı takibini yapamaması nedeniyle doğmuş bir fikir. Batıl inançlar, uzak mesafeler vs. nedeniyle anneler ya gelmiyor, ya da aşı karnesini kaybediyorlar. Bu da doktorların hangi aşının yapılıp hangisinin yapılmadığını anlamasını ve sırada hangi aşı olduğunu bilmesine engel oluyor. Afganistan'ın dünyanın en yüksek yenidoğan ölüm oranına sahip olması da bu konu hakkında hızla bir şeyler yapılmasını söyleyen bir başka etmen.

McCann Mumbai ve Afganistan Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma; Afganistan'da yaygın şekilde kullanılan şans bilekliklerine dayanıyor. Bebekleri kem gözlerden koruduğuna inanılan bu bileklikler, aşıya karşı batıl inançları giderecek yeni bir geleneğe çevriliyor. Bu da sıradan bir ip bileklik ve üzerine geçmiş renkli boncuklar sayesinde yaratılan çok basit bir kodlamayla yapılıyor. Bileklik üzerindeki her boncuk, bir aşıya denk gelen bir işaret ve doktorlar her aşıdan sonra o aşının boncuğunu bilekliğe takıyorlar. Böylece, bir sonraki doktor bilekliğe bakar bakmaz hangi aşının hangi dozunun yapılmış olduğunu anlayabiliyor.









Kısa bir eğitim programıyla doktorlara ve sağlık çalışanlarına tanıtılan bileklikler heyecanla karşılanmış. Afgan halkı arasında ise bileklikler büyük ilgi görmüş, aşı klinikleri önünde kuyruklar oluştuğu gibi insanlar bebeklerinin bilekliklerini birbirleriyle kıyaslamaya bile başlamış. Dolayısıyla şu an deneme aşamasında lan proje hedefine ulaşmış. Nitekim hükümet projeyi başka bölgelere de yayma çalışmalarına başlamış bile.





Künye:

Reklamveren: Ministry of Health, Afghanistan

Reklam Ajansı: McCann Erickson Mumbai

Bölge Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Prasoon Joshi

Yaratıcı Yönetmen: Soumya Shiva Nagabhushan

Reklam Yazarı: Urvashi Das

Yapım: McCann Health Mumbai

Görsel: YouTube