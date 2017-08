Arka Planında Savaş Olan Noel Kartları

Doctors of the World için hazırlanan projede, klasik Noel kartlarının arkaplanı 2016 yılına ait savaş görüntüleriyle değiştirilmiş.

Noel geçeli çok oldu ama Noel ve yılbaşı dönemi için hazırlanan kampanyalar Cannes Lions'da aldıkları ödüllerle tekrar gündeme geldi. Bunlardan biri de hem Design, hem de Promo & Activation kategorilerinde Bronze Lion kazanan bir iş. Doctors of the World için McCann Londra tarafından hazırlanan kampanya; alıştığımız Noel kutlama kartlarına farklı bir dokunuş katarak savaş bölgelerinde yaşananlar konusunda farkındalık sağlıyor.

Ortadoğu'da yaşanan savaş ve çatışma ortamı, özellikle Halep'te yaşananlar ve mülteci krizi dünyanın gündemine girdi. Bölgedeki durum günden güne zorlaşırken bölgedeki çalışmalarına devam eden insanı ve tıbbi yardım kuruluşu Doctors of the World (DOTW) giderek daha fazla bağış ve desteğe ihtiyaç duyuyordu. Bu amaçla hazırlanan "Reality Xmas" isimli proje; dünyanın birçok ülkesinde mutlulukla kutlanan Noel'in dünyanın başka bölgelerindeki farklı gerçekliğini gözler önüne serdi. Bunu yaparken de diğer yardım kuruluşları kadar güçlü bir ağa, bilinirliğe veya bütçeye sahip olmayan DOTW için destek sağlamayı başardı.

McCann Londra'nın hazırladığı çalışma aslında çok dolambaçlı, karmaşık bir fikir içermiyor. Sadece 4 tane, Noel kartından oluşuyor. Her yıl, insanların kapış kapış alıp birbirlerine gönderdikleri, Noel simgeleri içeren kartlar. Hz. Meryem, 3 Kral, Hz İsa'nın doğumu gibi alışıldık Noel görselliği yani. Kutsal toprakların eski zamanlarına ait, huzurlu görüntüler. Bölgenin bugünki haliyle tam bir tezat olan görüntüler aslında.

DOTW için hazırlanan kartların sıradan Noel kartlarından tek farkı burada yatıyor. Bu çok tanıdık görsellerin arka planı DOTW kartlarında, kutsal toprakların 2016 yılına ait görüntülerle birleştirilmiş, yani Press Association tarafından 2016 yılı içerisinde çekilmiş gerçek savaş fotoğraflarıyla. Kartlarda, İsa'nın doğumuna ve Noel'e dair öğeler ön planda yer alırken arka planda füzeler, enkazlar, bombalar yer alıyor. Kartlar, alışıldığı üzere dini bir mesaj vermek yerine evlerini terk etmek zorunda kalan, bomba tehditi altında yaşayan insanları gösteriyor.





"Not So Silent Night" ve "The Star of Bedlam" gibi ironik isimler taşıyan sınırlı üretim kartlar 4'lü paketler içerisinde 10 pound'a internet üzerinden satışa sunulmuş. Radyo, açık hava, basın ve sosyal medyada Noel sezonu gibi kısa bir dönem boyunca desteklenen kampanyada; insanların kartları satın alırken Halep'teki krizin durdurulmasına yönelik imza kampanyasına katılmaları da teşvik edilmiş. Ayrıca önemli gazeteciler, politikacılar, dini liderler ve yüksek profilli yardımseverlere de yüzlerce kart gönderilmiş.

Kampanya sonunda; 3,101 pound gibi kısıtlı bir bütçe ile büyük ilgi çekilmiş. CNN Worldwide ve BBC gibi önemli medya organlarının yayınlarıyla dünya çapında geniş kitlelere ulaşılmış. 1.78 milyar izlenim elde edilmiş, site trafiği %1853 artmış. Satıştaki 2120 kart hemen satılırken kartlar yeniden basılarak 2 kez daha satışa sunulmuş. Ve en önemlisi kuruluşun imza hedefinin %7632 oranında üzerine çıkılarak 15,468 imza toplanmış, kuruluşa bağışlar ise %336 oranında bir artış görmüş.

Künye:

Reklamveren: Doctors of the World

Reklam Ajansı: McCann London

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Laurence Thomson, Rob Doubal

Yaratıcı Yönetmen: Mike Oughton

Sanat Yönetmeni: Olly Wood

Reklam Yazarı: Matt Searle

Sanat Sorumlusu: Dan Howarth

Proje Yöneticisi: Jon Marshall

Müşteri İlişkileri Yöneticisi: Francois D’Espagnac

Planlama: Charlotte Walters

Retouch: Rob MacDonald

Yapım: Craft

Görsel: Creative Review