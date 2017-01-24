Arjantin'in Doğal Dokusundan Beslenen Banknot Tasarımları

Gilda Martini ve Gabriela Lubiano ikilisinden Arjantin pezosuna yeni bir soluk.

Grafik tasarımcı ve ressam olan Gilda Martini ve Gabriela Lubiano, Arjantin para birimi olan Arjantin pezosu için yeni bir tasarım gerçekleştirdi. Ön yüzde lamanın kullanıldığı 2 pezo'ya ek olarak Latin Amerika coğrafyasının doğal çeşitliliğini öne çıkarıyor. İnsanların, binaların veya genel olarak insan elinden çıkmış öğelerin yer almasındansa bitki ve hayvan çeşitliliğine odaklanan tasarımlar çok daha özgün bir zenginliği irdeliyor.

Banknot tasarımlarının taslak çalışmaları da şu şekilde:

Görsel: Behance