Arby's'den Geeklerin Kalbini Çalan Sosyal Medya İçerikleri

Arby’s gündeme özel hazırladığı hızlı, eğlenceli ve yaratıcı sanatsal çalışmalarla sosyal medyada dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Sosyal medyada eğlenceli ve reklam kokmayan işler kolay kolay karşımıza çıkmıyor. Fast food zinciri Arby’s böyle bir ortamda, yaratıcı içerikleriyle sosyal medya kullanıcılarının gönlünü fethetmeyi başardı.



Yaratıcı dijital ajans Roar Groupe ile çalışan Arby’s ekibi, sıkı bir şekilde sosyal medya gündemini takip ediyor ve bu gündeme dair çok kısa bir sürede basit ama yaratıcı sanat çalışmaları hazırlıyor. Dolayısıyla sadece Aralık ayında yılbaşı gönderileri ya da Sevgililer Günü’nde kampanya posteri hazırlamakla kalmıyorlar. Özellikle anime, manga, çizgi roman, televizyon programları ve internet kültürü üzerine içerikler hazırlıyorlar. Bu tip içerikleri takip eden nerd veya geek olarak tanımlanan topluluğa ulaşan Arby's, unutulmaz yapımlara referans vererek gerçek zamanlı pazarlama çalışmaları yapıyor. Örneğin PlayStation yeni bir Crash oyunu çıkaracağını duyurduğunda, Nintendo Switch duyurulduğunda ya da vizyona ses getiren yeni bir film girdiğinde Arby’s ekibi hemen bu konuya dair yaratıcı bir paylaşım hazırlamaya koyuluyor.

Paylaşımlarında çoğunlukla kağıt sanatı örneklerine yer veriyorlar ve bu el yapımı işleri 15 dakikada hazırlayabiliyorlar. One Piece’in ikonik korsan gemisi Thousand Sunny ve benzeri detay gerektiren çalışmaların tamamlanması ise 30 saati bulabiliyor. Kimi zaman fotoğraf kimi zaman da stop-motion GIF paylaşımları yapıyorlar. İşin en keyifli yanı ise çalışmaların Arby's restoranında hazırlanıyor olması. Böylece ekip müşterilerin fikirlerini de o anda dinleyebilme imkanına sahip oluyor.

Arby’s’in Facebook sayfası şu sıralar 3 milyon takipçiye yaklaşmış durumda ve daha da önemlisi her bir paylaşımıyla inanılmaz bir etkileşim yakalamayı başarıyor. Aynı şekilde Instagram ve Twitter’da da adeta bir fenomen haline gelmiş durumda.

Our favorite neighbor

Arby's (@arbys)'in paylaştığı bir gönderi ( 29 Ağu 2016, 10:28 PDT )

The game is on

Arby's (@arbys)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Oca 2017, 17:27 PST )

Beefy AND portable. We dig it. #NintendoSwitch

Arby's (@arbys)'in paylaştığı bir gönderi ( 23 Eki 2016, 06:36 PDT )





Believe in the you who believes in yourself

A post shared by Arby's (@arbys) on May 20, 2017 at 9:07am PDT





Does daylight savings count as a timeskip?

A post shared by Arby's (@arbys) on Mar 12, 2017 at 8:28am PDT

Destination: answers

A post shared by Arby's (@arbys) on Feb 2, 2017 at 12:26pm PST





It's been 25 years and he's still hungry

A post shared by Arby's (@arbys) on Apr 27, 2017 at 8:18am PDT

Görsel: Instagram