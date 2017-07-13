Arayüz Tasarım Yazılımı Sketch Atölyesi Salt Galata'da Gerçekleşti

-99 design studio tarafından organize edilen Sketch atölyesi 11 Temmuz'da SALT Galata'daydı.

Arayüz tasarımınıda Adobe Photoshop'un tekelini kırmak için geliştirilen ve macOS'le birebir uyumlu çalışan Sketch'in Türkiye'deki marka elçisi -99 design studio, 11 Temmuz'da SALT Galata'da Sketch kullanarak geçirdikleri bir yılın meyvelerini sunduğu bir atölye gerçekleştirdi.

Ajans ve tasarımcı dünyasından katılımcılarla birlikte gerçekleşen etkinlik, Sketch'in hızlı ve yalın tasarım dinamiklerine ve diğer yazılımlardan farklarına odaklanmıştı. -99 design studio'nun sanat yönetmeni Çağrı Yurtbaşı, etkinlik öncesinde gönderilen örnek çalışmayı Sketch ile canlı olarak tekrar tasarlayıp sürecin ne denli kolay olduğunu gösterdi. Ardından stüdyonun kurucusu Alaa Alnuaimi, Sketch'in şirketlerindeki etkisini Vatan Bilgisayar'ın internet sitesini yenileme projelerinin vaka analizini paylaştı.

-99 design studio, önümüzdeki aylarda Design & Prototyping grubu altında tasarım atölyesinin ikincisini düzenlemeyi planlıyor.

Görsel: -99 design studio