Araç Hızını Anlayan Otonom Kask Arkası Fren Lambası

BrakeFree, akıllı telefona bağlanmadan motosikletin hızını algılayıp yavaşlama durumunda çevredeki sürücüleri göz hızasında uyaran fren lambası.

Motosiklet sürücüleri için sürüş sırasındaki en önemli faktörlerden birisi güvenlik. Kask, ceket, pantolon, eldiven derken bu liste can güvenliğini sağlamak için uzuyor ve genişliyor. Indiegogo'da fonlanmakta olan BrakeFree ise kask arkasına takılan bir fren lambası olarak, diğer araçları göz hizasında uyarmayı hedefliyor.

2 yıllık bir araştırma sürecinin sonunda ortaya çıkan BrakeFree, daha önce yazdığımız benzer bir proje olan Cosmo Connected ile akıllı telefon bağlantısı noktasında ayrışıyor. Bluetooth'u olmayan, telefona bağlanamayan bu fren lambasının yegane işlevi fren gibi yavaşlama durumlarında motosiklet arkasındaki diğer araçları bilgilendirmek. Otomobiller kolayca görülebilen fren lambaları sayesinde bu tip bir ürünün geliştirilmesin ihtiyaç duymuyor. Ancak motosiklet tasarımlarında arka frenler giderek küçülüyor ve neredeyse görünmez bir hal alıyor. Zaten yeterince aşağıda olan bu lambalar yavaşlama durumunda diğer sürücüleri bilgilendirmek için yeterince işlevsel olmayabiliyor.

BrakeFree, kaska mıknatıslar yardımıyla kolayca monte edilebilen yapısı ve 120 derecelik görüş açısıyla motosikletlerin en önemli sorunlarından birine, görünürlüğe, çözüm sunuyor. 100 farklı LED'le bezenen fren lambası hem gündüz hem de gece fark edilmeyi sağlıyor. Tüm gün kullanım sunan pil ömrünün yanı sıra micro-USB ile 2 saatte tam olarak şarj edilebiliyor.

Aracın hızını ve ivmesini analiz ederek yanıp sönen BrakeFree, bu özelliği sayesinde diğer tüm teknolojik cihazlarımıza ihtiyaç duymayan bağımsız bir ürüne dönüşüyor. Tek başına da kullanılabilen kask arkası fren lambası, Indiegogo'da hedeflediği miktarın iki katından fazla destek topladı. Başarıya ulaşan BreakeFree 5 gün sonra kampanyasını sonlandıracak ve ön sipariş kabul etmeye başlayıp siparişleri hazırlamaya başlayacak.

Görsel: BrakeFree