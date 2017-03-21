Apple'dan Filtre ve Animasyon Dolu Kısa Video Uygulaması

Doğası gereği Instagram ve Snapchat'e rakip olan Clips isimli uygulama Prisma gibi filtreler ve ses tanıma özelliğiyle donatılmış.

Apple bugün gelirinin bir kısmını HIV/AIDS ile mücadeleye bağışlayacağı kırmızı iPhone 7 ve 7 Plus'ı tanıttı. Bu gelişmeye ek olarak da Apple, filtre ve emojilerle dolu kısa videolar yapmayı sağlayan yeni mobil uygulaması Clips'i tanıttı.

Clips, yapay zekayı kullanarak bir görseldeki tekniği diğer görsellere uygulama tekniğini ilk kullanan popüler mobil uygulamalardan Prisma'yı andıran ve bunu Snapchat ve Instagram'ın filtre, emoji ve animasyon gibi yönleriyle birleştiriyor. Lakin bu örneklerden ayrılan en büyük özelliği ise Apple'ın Siri gibi devasa bir ses tanıma yazılımına sahip olmasıyla açığa çıkıyor. Clips üzerine eklenmesi istenen metinler, sesli olarak dile getirilebiliyor ve video üzerine otomatik yazılıyor.

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Clips ile çekilen videolar Apple ekosistemindeki yazılımlarla uyumlu olacağı gibi Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo gibi nice platformlarda da paylaşılabilecek. Yani, ürettiğiniz videolar dışarıya kapalı bir uygulama içinde kalmayacak, telefonunuza kaydedebileceksiniz.

iOS 10.3 ve üzeri sürümlerle çalışacak olan Clips; iPhone 5s ve üzeri, 9,7 inç iPad, tüm iPad Air ve iPad Pro modellerinde, iPad mini 2 ve üzeri cihazları destekliyor. Apple, ücretsiz yayınlayacağız uygulamanın yayın tarihi olarak ise Nisan başını hedefliyor.





Görsel: Apple

