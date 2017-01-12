Apple Watch'u Minik Bir Macintosh'a Dönüştüren Şarj Standı

Elago’nun yeni W3 şarj standı sayesinde kullanıcı Apple Watch’u küçük bir Macintosh görünümünde başucuna koyabilir.

Apple Watch geceleri yan yatmış şekilde şarj edilirken “Nightstand Mode”a (komidin modu) geçer ve gece boyunca saati gösterir. Elago’nun yeni W3 standı ise onu masa saati görünümünden çıkarıp, kullanıcının başucundaki mini bilgisayar görünümü vermeyi amaçlamış.



Yumuşak silikondan yapılmış olan stant, Apple Watch’un hiçbir versiyonunda çiziğe ya da hasara yol açmıyor. Stantta saatin gövdesinin yerleştirildiği ve yan durmasını sağlayan bir yuva ile şarj kablo geçişini sağlayan bir dok bulunuyor.

Uzun yıllardır Apple hayranı olan kitle için eğlenceli bir vintage aksesuar olacağı öngörülen stant, bütün Apple Watch modelleriyle uyumlu ve fiyatı 14 dolar. Siyah ve beyaz renk seçenekleri sunulmuş.







Görsel: Elago