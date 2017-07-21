Apple'ın Başörtülü Kadın, Emziren Kadın ve Nice Yeni Emojisi

Apple'ın Dünya Emoji Günü'nde tanıttığı 52 yeni emojileri arasında sakallı erkek, elf, zebra, sandviç ve hindistan cevizi de var.

Emojiler klavyemizdeki birkaç sevimli yüz olmaktan çıkıp toplumsal sorunlara bir çözüm, bir yorum olalı bir haydi zaman geçti. 2015'te farklı ten renkleri ve LGBTİ bireyler eklenmiş ve o anın önemli gündemlerine birer yorum kazandırmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bazı tek cinsiyetli emojilerin karşı cinsleri de eklenmişti. Noel Anne, dans eden erkek, prens de bu güncellemenin yerinde örnekleri.

17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde Apple yaptığı açıklamayla eklenecek 52 yeni emojiyi duyurdu. Bu sene içinde hayatımıza girecek yeni emojiler arasında başörtülü kadın, emziren kadın, sakallı erkek, yoga yapan erkek; yemek kategorisinde sandviç ve hindistan cevizi; hayvan ve mistik canlılarda T-Rex, Zebra, Zombi ve Elf; yüz ifadelerinde patlayan kafa, yıldızlı gözler, kayan gözler, kusan adam ve niceleri yer alıyor.

Neyin emoji olup olmayacağını ve nasıl olacağını Apple, Adobe, Facebook, Google, IBM, Netflix, Huawei ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu Unicode Konsorsiyum'u belirliyor. Emoji dünyasının standartlaşmasını sağlayan bu konsorsiyumdan onay alındıktan sonra emojiler sırayla işletim sistemlerine entegre ediliyor.

Görsel: Apple