Apple Artık Mağazalarına Şehir Meydanı Diyecek

Apple'ın iPhone X'u tanıttığı Eylül etkinliğinde perakendeye yaklaşımını da kökten değiştirdi.

Apple'ın bu yıl Nisan ayında çalışanlarına açtığı Apple Park'ta bulunan ve Steve Jobs'a adanan Steve Jobs Theatre'da yapılan ilk etkinlik olan Apple Eylül 2017 etkinliğiyle iPhone'un 10. yılını kutladı ve yeni ürünlerini tanıttı. Apple TV 4K, Apple Watch Series 3, iPhone 8 ve 8 Plus ile son olarak iPhone X bu etkinliğin odağında olan ürünler oldu.

Apple'ın bu sunumda attığı belki de en önemli adım ise bir ürün değildi. Etkinliğin başında Tim Cook, önce Steve Jobs'u anan bir konuşma yaptı. Hemen ardından sözü Apple'ın Burberry'den transfer ettiği Angela Ahrendts'a bıraktı. Apple'da perakendenin şefi olan Ahrendts, Apple'da mağaza kavramını baştan tanımladıklarını duyurdu.

Apple Mağazaları (Store) artık Apple Şehir Meydanları (Town Squares) olarak anılacak. Bu değişiklikle birlikte Apple, mağazalarını topluluğunu bir araya getirdiği ve kamusal alan olarak görüyor. Bir anlamda Apple'ın ekonomik gücüyle desteklenmiş belediye kültür merkezi gibi olacak bu alanlar. Apple Town Square'da konserler, atölyeler, toplantı odaları, çalışma alanları ve fotoğrafçılıktan kodlamaya, müzik yapımına uzanan eğitimler yer alacak.

Apple'ın mağazalarını artık mağaza olarak değil bir yaşam alanı olarak konumlanıyor. Madalyonun parlak yüzünde; Apple, eğer başarılı bir şekilde uygulayabilirse ortak çalışma alanı, üretim ve fikir atölyesi, yaratıcı çalışma alanı, kültür sanat merkezi gibi pek çok popüler iş modelini çatısı altında toplamayı başarabilir. Bu da yaratıcı sektörlerde çalışan, teknolojiyle iç içe olan, hali hazırda Apple müşterisi olan kişilerin Apple Town Square'i yoğun şekilde kullanması olası.

Madalyonun karanlık tarafında ise, şehir meydanı kavramının perakende mağazalar için kullanılması kulağa biraz ürkütücü gelebilir. Apple'ın mağazalarını kamusal alan olarak anmasına tepki gösteren makaleler de yazıldı. Çünkü dışarı çıktığımızda yapacağımız aktivitelerin kapalı alanlara, bilhassa özel şirketlerin çatısı altında toplamdası özgürlük ve demokrasi kavramlarının sorgulanmasına neden oldu.

Ufak da bir not düşelim, Apple Türkiye'nin internet sitesinde şu anda mağazaların yeni formuna dair bir bilgi bulunmuyor. Keza türkçe basın odalarında da. Keza Türkiye sayfalarında da ingilizce olarak Apple Store kullanımına da yer veriliyor. Bu nedenle Town Square yerine ne kullanacakları henüz belli değil. Ancak şehir meydanı bu tanımın bire bir karşılığı.

Ekran görüntüsü: Apple

Manşet görseli: Andy