Annen Arayınca Açmadığın Oluyor Mu?

Vodafone Türkiye, Anneler Günü için hazırladığı reklam filminde annelerimizden gelen çağrıları görmezden gelmememizi ve yanıtlamamızı söylüyor.

Annelerimiz aradığında "sonra ararım" diye düşünüp sessize almak ya da o an neyle meşgulsek ona devam edip telefonu yanıtlamamak bazen yapabildiğimiz şeyler. Oysa tersi pek sık olmuyor, anneler "Ay üff bu da ne arıyor şimdi, demin konuştuk ya" demiyor çocukları için pek. Vodafone da Anneler Günü reklamında bu iç görüden hareket etmiş ve açmadığımız anne telefonları için biraz içimizi burkmuş.

Filmde, önemli bir haber vermek için annelerini arayan genç insanlar görüyoruz. Biri sınavını, biri torun haberini verecek... Biri sevgilisinden ayrılmış, annesine ağlayacak. Annelerin ise umrunda değil, aramayı gördükleri halde işlerine, güçlerine, dedikodularına ya da dizilerine devam ediyorlar. Biz de tam durumu yadırgayacakken dış ses "Anneler böyle yapmaz." diyor. Sonra da "Sen de yapma" diye ekliyor ve annelerimizin telefonunu açmamızı salık veriyor.

Tatlı bir film, iç görü de doğru. Yapıyoruz çünkü bazen böyle şeyler... Anneler Günü'nde annelere alakalı-alakasız hediyeler alınmasını söyleyen filmler yerine anneliğe, anne-çocuk ilişkisine dair doğru noktalardan hareket eden işler daha bir sıcak, daha bir sevimli oluyor bana göre. Bu reklam da bir cep telefonu operatörü için çok oturmuş o anlamda.

Kampanyayı sosyal medyada #AnnemArayınca etiketinde bulabilirsiniz.

Görsel: YouTube