Annelerin Bıraktığı İzler
American Greetings'in Anneler Günü filmi, bir annenin yazdığı sevgi dolu bir kartın kızının üzerindeki etkisini vurguluyor.
Anneler Günü yaklaşırken markalar birbiri ardına Anneler Günü reklamları yayınlıyor. Ancak bu reklamlar arasında genelde göz ardı edilen, unutulan bir kesim var. Annesini kaybetmiş olan insanların o güne dair duyguları, herkes coşkuyla kutlarken hissettikleri hüzün, annelerine olan özlemleri çoğunlukla değinilen bir konu değil. Daha önce de özel günlere farklı yaklaşan filmleriyle dikkati çeken American Greetings "Give Meaning" kampanyası çerçevesindeki "Tattoo" adlı filmiyle, tam olarak bu insanları anlatıyor.
MullenLowe tarafından yaratılan film, genç bir kızın bir dövme dükkanına girmesiyle açılıyor. Kızın gergin olduğu her halinden belli. İlk dövmesi olacak, biraz korkuyor gibi. Dövmeci kızın dövmesini yaparken de aynı gerginlik devam ediyor. Acaba istediği gibi olacak mı, çok acıyacak mı... Film boyunca kızın sesi dış ses olarak da kendisine yazılmış bir mektubu okuyor: "Sevgili Paloma, sen hayatımızın gün ışığısın. Bize sevgi, neşe ve kahkaha getirdin. İç güzelliğin dışına yansıyor. Doğum günün kutlu olsun."
Dövme bittiğinde, kız dövmeye bakıyor, gözleri dolu, "eminim çok beğenirdi" diyor çünkü yaptırdığı dövme annesinin kendisine yazdığı doğum günü kartında annenin kartın sonuna el yazısıyla eklediği "Keep Shining" cümlesi... Film, "Bir kart yalnızca bir karttır ama doğru zamanda her şeydir" diyerek bitiyor. Hüzünlü bir film... Özlemi, yası ve yakınlığın kaybını ele alırken annelerin bizler için ne kadar önemli olduğunu, hayatımızda bıraktıkları izleri de hatırlatıyor.
Film, ilhamını yaratıcı yönetmenin bir arkadaşının babasını aynı şekilde el yazısı bir dövmeyle yad etmesinden alıyor. Olabildiğince gerçek bir hikaye aslında... Filmin gerçekliğini artırmak için çekimler gerçekten bir dövme dükkanında, oyuncu olmayan oyuncularla çekilmiş. Hatta baş oyuncunun kendi hikayesi ajansın senaryoyu, baba-kız ekseninden anne-kıza çevirmelerini sağlamış. Zira genç oyuncu da birkaç yıl önce annesini kaybetmiş ve annesinin anısına anlamlı bir şey yapmak istiyormuş. Bu nedenle filmdeki tepkiler, gerçeğe yakın, senaryo genç kadına çok derinden dokunmuş.
Film, Anneler Günü'nü kutlamanın ötesinde yazdığımız, çizdiğimiz, söylediğimiz şeylerin bizi sevenler için ne kadar anlamlı olabileceğinin de altını çiziyor. Sevgimizi belli etmek için senede bir günü beklemek gerekmiyor elbette. Zaten "Give Meaning" kampanyası da genel olarak bunu söylüyor; sıradan bir karta kendi el yazınla, kendi kişiselleştirdiğin bir notla yüklediğin anlamların ve bunun kartı alan kişiye sunduğu anlamların önemini anlatıyor. Kart da özel günler de bahane, önemli olan bunların arkasındaki duygular sonuçta.
Künye:
Reklamveren: American Greetings
Reklam Ajansı: MullenLowe
Yaratıcı Bölüm Başkanı: Mark Wenneker
Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tim Vaccarino, Dave Weist
Yaratıcı Yönetmen: Andrea Mileskiewicz, Blake Winfree
Yaratıcı Yönetmen / Reklam Yazarı: Allison Rude
Yaratıcı Yönetmen / Sanat Yönetmeni: Brian Leech
Entegre Yapım Yönetici Direktörü: Lisa Setten
Yayın Yapım Direktörü: Zeke Bowman
Yayın Yapımcısı: Vera Everson
Yayın Yapım Asistanı: Kimberly Reid
İş İlişkileri Yöneticisi: Felicia Simmons
Grup Müşteri Direktörü: Rebekah Pagis
Müşteri Direktörü: Jessica Zdenek
Yapım Şirketi: Park Pictures
Yönetmen: The Mercadantes
Yönetici Yapımcı: Scott Howard
Uygulayıcı Yapımcı: Timory King
Görüntü Yönetmeni: Daniel Mercadante
Kurgu: PS260 West
Kurgucu: JJ Lask, Colin Reilly
Yapımcı: Marlinda Walcott
Yönetici Yapımcı: Carol Dunn
VFX: MPC LA
Lead VFX Sanatçısı: Cynthia Lee
Yapımcı: Sarah Laborde
Yönetici Yapımcı: Elexis Stearn
Lisanslı Müzik: “Traveling”
Besteci: Goldmund
Ses Post Prodüksiyon: Eleven Sound
Ses Tasarım / Miksaj: Jeff Payne
Miksaj Yardımcısı: Jordan Meltzer
Yönetici Yapımcı: Melissa Elston
Görsel: YouTube