Annelerin Bıraktığı İzler

American Greetings'in Anneler Günü filmi, bir annenin yazdığı sevgi dolu bir kartın kızının üzerindeki etkisini vurguluyor.

Anneler Günü yaklaşırken markalar birbiri ardına Anneler Günü reklamları yayınlıyor. Ancak bu reklamlar arasında genelde göz ardı edilen, unutulan bir kesim var. Annesini kaybetmiş olan insanların o güne dair duyguları, herkes coşkuyla kutlarken hissettikleri hüzün, annelerine olan özlemleri çoğunlukla değinilen bir konu değil. Daha önce de özel günlere farklı yaklaşan filmleriyle dikkati çeken American Greetings "Give Meaning" kampanyası çerçevesindeki "Tattoo" adlı filmiyle, tam olarak bu insanları anlatıyor.

MullenLowe tarafından yaratılan film, genç bir kızın bir dövme dükkanına girmesiyle açılıyor. Kızın gergin olduğu her halinden belli. İlk dövmesi olacak, biraz korkuyor gibi. Dövmeci kızın dövmesini yaparken de aynı gerginlik devam ediyor. Acaba istediği gibi olacak mı, çok acıyacak mı... Film boyunca kızın sesi dış ses olarak da kendisine yazılmış bir mektubu okuyor: "Sevgili Paloma, sen hayatımızın gün ışığısın. Bize sevgi, neşe ve kahkaha getirdin. İç güzelliğin dışına yansıyor. Doğum günün kutlu olsun."

Dövme bittiğinde, kız dövmeye bakıyor, gözleri dolu, "eminim çok beğenirdi" diyor çünkü yaptırdığı dövme annesinin kendisine yazdığı doğum günü kartında annenin kartın sonuna el yazısıyla eklediği "Keep Shining" cümlesi... Film, "Bir kart yalnızca bir karttır ama doğru zamanda her şeydir" diyerek bitiyor. Hüzünlü bir film... Özlemi, yası ve yakınlığın kaybını ele alırken annelerin bizler için ne kadar önemli olduğunu, hayatımızda bıraktıkları izleri de hatırlatıyor.

Film, ilhamını yaratıcı yönetmenin bir arkadaşının babasını aynı şekilde el yazısı bir dövmeyle yad etmesinden alıyor. Olabildiğince gerçek bir hikaye aslında... Filmin gerçekliğini artırmak için çekimler gerçekten bir dövme dükkanında, oyuncu olmayan oyuncularla çekilmiş. Hatta baş oyuncunun kendi hikayesi ajansın senaryoyu, baba-kız ekseninden anne-kıza çevirmelerini sağlamış. Zira genç oyuncu da birkaç yıl önce annesini kaybetmiş ve annesinin anısına anlamlı bir şey yapmak istiyormuş. Bu nedenle filmdeki tepkiler, gerçeğe yakın, senaryo genç kadına çok derinden dokunmuş.

Film, Anneler Günü'nü kutlamanın ötesinde yazdığımız, çizdiğimiz, söylediğimiz şeylerin bizi sevenler için ne kadar anlamlı olabileceğinin de altını çiziyor. Sevgimizi belli etmek için senede bir günü beklemek gerekmiyor elbette. Zaten "Give Meaning" kampanyası da genel olarak bunu söylüyor; sıradan bir karta kendi el yazınla, kendi kişiselleştirdiğin bir notla yüklediğin anlamların ve bunun kartı alan kişiye sunduğu anlamların önemini anlatıyor. Kart da özel günler de bahane, önemli olan bunların arkasındaki duygular sonuçta.

Künye:

Reklamveren: American Greetings

Reklam Ajansı: MullenLowe

Yaratıcı Bölüm Başkanı: Mark Wenneker

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Tim Vaccarino, Dave Weist

Yaratıcı Yönetmen: Andrea Mileskiewicz, Blake Winfree

Yaratıcı Yönetmen / Reklam Yazarı: Allison Rude

Yaratıcı Yönetmen / Sanat Yönetmeni: Brian Leech

Entegre Yapım Yönetici Direktörü: Lisa Setten

Yayın Yapım Direktörü: Zeke Bowman

Yayın Yapımcısı: Vera Everson

Yayın Yapım Asistanı: Kimberly Reid

İş İlişkileri Yöneticisi: Felicia Simmons

Grup Müşteri Direktörü: Rebekah Pagis

Müşteri Direktörü: Jessica Zdenek

Yapım Şirketi: Park Pictures

Yönetmen: The Mercadantes

Yönetici Yapımcı: Scott Howard

Uygulayıcı Yapımcı: Timory King

Görüntü Yönetmeni: Daniel Mercadante

Kurgu: PS260 West

Kurgucu: JJ Lask, Colin Reilly

Yapımcı: Marlinda Walcott

Yönetici Yapımcı: Carol Dunn

VFX: MPC LA

Lead VFX Sanatçısı: Cynthia Lee

Yapımcı: Sarah Laborde

Yönetici Yapımcı: Elexis Stearn

Lisanslı Müzik: “Traveling”

Besteci: Goldmund

Ses Post Prodüksiyon: Eleven Sound

Ses Tasarım / Miksaj: Jeff Payne

Miksaj Yardımcısı: Jordan Meltzer

Yönetici Yapımcı: Melissa Elston

Görsel: YouTube