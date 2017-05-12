Anneler Hep Bekler, Ama Sen Bekletme

AnadoluJet, Anneler Günü'nde bir annenin en çok evladıyla birlikte olmak isteyeceği iç görüsünden yola çıkıyor.

Annelerin çocuklarının varlığının ilk anından beri bir bekleyiş içinde olduğu iç görüsünden yola çıkan AnadoluJet ve Alafortanfoni, Anneler Günü için bir reklam filmi ve cömert bir kampanya hazırladı. Anneler çocuklarının doğmasını, ilk adımlarını, ilk sözcüklerini, mezun olmalarını, telefon açmasını, düğününü bekliyor. Evlatlarının yaptığı her şeyi büyük bir heyecan ve merakla bekleyen anneler, elbette Anneler Günü'nü de bekliyor.

Anneler Günü her ne kadar "hediye alma günü" gibi bir algıyla sunulsa da bu sene bu çerçeve kırılarak daha kapsayıcı filmlerle karşılaşıyoruz. AnadoluJet'in filmi de bekleyen annelere hediye değil evlat kavuşturmak üzerine kurulu. Hatta AnadoluJet, 8 - 15 Mayıs tarihleri arasında gidiş dönüş biletini “P-ANNEMBENIBEKLER” promosyon koduyla alan herkese gidiş biletini armağan etmiş.

Görsel: YouTube