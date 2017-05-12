Anneler Günü'nde Bir Sosyal Deney Daha... Mı?

Interflora için hazırlanan sosyal deney, bildik bir reklam deneyi gibi başlayıp izleyiciyi şaşırtan bir finalle bitiyor.

Anneler Günü'nde çeşit çeşit işler geliyor markalardan, çoğunluğunda da yoğun bir duygusallık haliyle. Sosyal deneyler bu iş için biçilmiş kaftan elbette; annesini uzun zamandır görmeyip kahraman markamız sayesinde onlarla buluşanlar, annesini kokusundan tanıyan çocuklar gibi gibi... İşte çiçek teslimat ağı Interflora da bu furyaya katılmış ve Anneler Günü için bir sosyal deney yapmış ama bu seferki tam tahmin ettiğiniz gibi bir deney değil!

Brandhouse tarafından yaratılan ve “The Great Mom Experiment" (Büyük Anne Deneyi) adını taşıyan 3 dakikalık film; klasik bir sosyal deney filmi gibi başlıyor. Bir moderatör ve çeşitli genç insanlar var. Anneniz onu sevdiğinizi biliyor mu, ona söylediniz mi gibi sorularla karşılaşıyorlar. Biraz geveliyorlar, çoğunluk son zamanlarda söylemediğini hatırlıyor. Derken, moderatör kişi diyor ki, yaz annene bir mektup ve hislerini anlat. Deneklerimiz de işe koyuluyorlar. Sonrasında yazdıkları mektubu yüksek sesle okumaları isteniyor, onlar okurken aa neymiş, meğerse anneler gizlice onları dinliyormuş. Gözleri yaşlı tabii annelerimizin, duygular sel... Moderatör Bey, durumu açıklıyor: "Yazdığınız mektubu anneler de dinledi, şimdi onlarla buluşacaksınız." Bizimkiler şaşırıyor, utanıyor biraz da ama seviniyorlar filan... Biz de o buluşmayı bekliyoruz.

Şimdi buraya kadarı gerçekten gayet vasat bir sosyal deney. Misal bendeniz, bir anne olarak bu sıralarda derin bir off çekmeye başladım: "Amma uzattınız, annenize bir seviyorum diyeceksiniz altı üstü." gibi bir sıkılmalar, bunalmalar. Deney de Danimarka'da yapılıyor ya, herhalde diyorum, İskandinavlar için büyük olay hisleri açıklamak filan, biz aşırı Akdenizli bir milletiz de ondan ben tam şey yapamadım filan...

Derken nihayet buluşma anına geliyoruz. Ama bir dakika! Buluşma beklediğimiz o mutlu kavuşma değil, anne ve kızı birbirlerine tuhaf tuhaf bakıyorlar. "Bu benim annem değil ki" diyor genç kadın. Yine de sarılmaları isteniyor, son derece rahatsız bir sarılma anı yaşanıyor. Hem rahatsız, hem komik. Film de mesajı veriyor: "Annenize sevdiğinizi söylemek için aptal bir sosyal deneye ihtiyacınız yok." Resmen de İskandinavların günahını almışım!

Biraz fazla uzun olmakla birlikte güzel iş. Sıkılıp kapamadığıma ve sonuna kadar seyrettiğime sevindim. Gerçi filmin uzunluğunun da bu sosyal deney filmlerinin yapısını en iyi şekilde yansıtabilmek için böyle tutulduğu söylenmiş. Netice itibariyle güzel iş; iç bayan, duygusal ve hepsi birbirinin aynı Anneler Günü işleri arasında taze bir soluk bana göre. Günümüzde yaygınlaşan sosyal deney olayına da yerinde bir laf atma zira reklam deneylerinin samimiyetleri gerçekten tartışılır.

Neyse efenim, bu vesileyle Anneler Günü'müzü de kutlarım.

Künye:

Reklamveren: Interflora

Reklam Ajansı: Brandhouse

Yaratıcı Yönetmen: Mikkel Elung

Sanat Yönetmeni: Sigurd Bjerre, Eva Kildegaard

Yönetmen: Anders Bundgaard

Yapımcı: Tobias Møllenbach, Camilla Agerskov

Yapım Şirketi: The Woerks

Görsel: YouTube