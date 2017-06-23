Ankesörlü Telefonlar Üzerinden Bankacılık İşlemleri [Cannes Lions 2017]

Tigo-Une için hazırlanan çalışmada, gelir düzeyi çok düşük kişilerin finansal sisteme entegre olabilmesi için ankesörlü telefonlar mikrobankacılık ünitelerine çevriliyor.

Akıllı telefonlarla her tür bankacılık işlemini yapmaya alışkınız da ya ankesörlü telefonlar? Kolombiyalı telekom şirketi Tigo-Une'nin Cannes Lions'da Product Design / Ürün Tasarımı kategorisinde Grand Prix; Direct, Promo & Activation ve Outdoor kategorilerinde Altın Aslan alan işi "Payphone Bank" ankesörlü telefonları dijital bankacılık ünitelerine çeviren bir iş. Amacı ise, finans sisteminin dışında kalan gelir seviyesi düşük kitleleri sisteme entegre etmek.

Kolombiya'nın en yoksul kesiminin günlük geliri 3,5 dolar düzeyinde. 8 milyon insan bu şekilde yaşarken ne paralarını biriktirmek için bir hesap açmaları mümkün, ne de kredi alabilmeleri, ne de faturaları banka aracılığıyla ödeyebilmeleri. Bu insanlar tamamen sistemin dışına itilmiş durumdalar zira bankalar için karlı müşteriler değiller. Tigo-Une bu duruma çözüm bulmak için Grey Kolombiya ile el ele veriyor ve ülkedeki 13 bin dökme demir ankesörlü telefonu kullanan bir mikro bankacılık sistemi geliştiriyor.

Bu sayede daha önce bankalarda kendilerine hesap açamayan insanlar, yıldız tuşunu temel alan bir merkezi sesli yanıt sistemine bağlı ankesörlü telefonlar üzerinden Tigo-Une şubelerinde açılan mikrohesaplara madeni paralardan oluşan birikimlerini yatırabiliyor, buzdolabı veya ısıtıcı gibi cihazlar için küçük kredilere başvurabiliyor, faturalarını ödeyip toplu taşıma bileti alabiliyor. Tüm bunlar da onlara yeniden başlama ve hayatlarını düzene koyma konusunda bir şans tanıyor.

Kampanyanın, sadece Kolombiya için değil; başka ülkeler açısından da değerli açılımları olabileceği ve artık neredeyse devreden kalkmak üzere olan ankesörlü telefonlara yepyeni bir işlev kazandırabileceği düşünülüyor.





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Reklamveren: Tigo-Une

Reklam Ajansı: Grey Colombia