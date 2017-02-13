Anish Kapoor'a Yasaklı Yeni Renkler: Daha İyi Siyah, En Sarı Sarı, En Yeşil Yeşil

Anish Kapoor ve Stuart Semple'ın renk kavgası bitmiyor, Semple yarattığı yeni boyalarla Kapoor'un haklarını satın aldığı Vantablack'in herkese açılması için baskı yapmayı sürdürüyor.

Önceki Bölümün Özeti: Anish Kapoor dünyanın en siyah siyahının haklarını aldı, sanat dünyası buna kızdı. Diğer bir sanatçımız olan Stuart Semple, #sharetheblack etiketi üzerinden Kapoor'a seslenerek önce dünyanın en pembe pembesini yarattı ve Kapoor'a ve birinci derece yakınlarına yasakladı. Yetmedi bir de en yaldızlı yaldızı yarattı, onu da yasakladı. Kapoor genel olarak sessizliğini korurken, pembe boyaya orta parmağını daldırıp Instagram'ına koyarak konu hakkındaki düşüncesini de söylemiş oldu.



Daha önce olanları kısaca hatırladıktan sonra Kapoor ve Semple'ın tefrika romana dönen hikayesine dönelim... Yeni gelişmeler var zira! Stuart Semple hız kesmeden yeni boyalar üretmeye ve bunları Kapoor'a yasaklamaya devam ediyor. En sarı sarı ve en yeşil yeşilden sonra şimdi de "daha iyi siyah"la Kapoor'a mesaj vermeye devam ediyor.

Semple'ın "En Yeşil Yeşil" ve "En Sarı Sarı" ismini verdiği iki boya, çok parlak ve fosforlu iki renk. İkisi de ışığı güçlü bir şekilde yansıtma özelliğine sahip. Siyah ışıktaysa güzel bir efekt yaratabiliyor. Anish Kapoor veya Kapoor'un yakını olmadığını beyan eden herkes 3.99 pounda bu boyalara sahip olabiliyor.

"Daha iyi Siyah" ise iki parçalı bir boya. Bir parçası ultra mat, simsiyah bir pigment, bir parçası ise pigmentin boyayı iyice içine çekmesini sağlayan akrilik bir baz. Bu iki malzeme karıştırıldığında kabartısız, boyutsuz, olabildiğine mat ve simsiyah bir görünüm elde ediliyor. Işığı hemen hemen hiç yansıtmayan bu boyayla istenen her obje kapatılabiliyor. Şu an için beta olarak piyasaya sürülen siyahı insanların kullanmalarını ve geri dönüşleriyle boyayı daha iyi hale getirmeleri için kendisine yardım etmelerini istiyor. Dünyanın en siyah siyahına göre daha iyi bir siyah olma sebebi ise ekonomik olması ve herkese açık olması elbette! Ha bir de önemli bir konu, bu boya kiraz kokulu!

The 'better' BLACK is finally ready! And it's out now at https://t.co/FFNOYjgM0P excited to see what you make #sharetheblack pic.twitter.com/J1vVbBH2MZ

— STUART SEMPLE (@stuartsemple) 3 February 2017













Kapoor şimdiye kadar Vantablack konusunda herhangi bir üzüntü ya da pişmanlık belirtisi göstermiş değil. Hatta Instagram hesabı üzerinden Vantablack'i nasıl kullandığının örneklerini veriyor. Fotoğraf altı yorumlarının "siyahı paylaş" temalı olması ise apayrı konu elbette.





Bu arada son bir güncelleme daha, Semple Kapoor'un pembe boyaya daldırılmış orta parmaklı mesajını da değerlendirmiş elbette. Semple, Kapoor'un pembeyi hukuk dışı yollardan ele geçirmiş, hatta çalmış olduğunu belirtiyor. Pembeyi Kapoor'un ele geçirmesine kim yardım ettiyse o kişilerin ortaya çıkmasını umuyor ve en yaldızlı yaldıza henüz ulaşamamış olmasına sevindiğini söylüyor.

Bu konuyla çok eğleniyorum. Ama sadece eğlenmek, komiklik, şakalar da değil mesele. Stuart Semple'ın bu hareketiyle konuya dikkat çekmede gerçekten başarılı olduğunu, sayesinde #sharetheblack etiketinde iyi tartışmalar döndüğünü de düşünüyorum. Kapoor bu olaydan sanat dünyasının bencil çocuğu (kibar olduğum için gerçekte söyleneni böyle çevirdim) olarak çıkıyor ama biraz da kendi seçimi elbette.

Bakalım, sezon finalinde neler olacak.

Görsel: Culture Hustle

