Anime Cem Yılmaz'dan Siri ile Para Gönderme Dersi

Tribal Worldwide İstanbul tarafından İş Bankası için hazırlanan reklam filminde Cem Yılmaz animasyon karakterine dönüşerek Siri ile para göndermeyi anlatıyor.

Türkiye İş Bankası, Tribal Worldwide İstanbul imzalı yeni animasyon filmiyle Siri üzerinden uygulamayı dahi açmadan para gönderme özelliğini duyurdu. Cem Yılmaz'ın animasyon karaktere dönüşerek rol aldığı film bir stand-up gösterisi gibi kurgulanmış. Animasyon Cem Yılmaz insana dair gözlemlerini paylaşırken konuyu Siri'ye getiriyor ve para göndermenin ne kadar kolay olduğunu gösteriyor.

Dijital ve mobil kavramlarını farklı noktalarından tutarak sahiplenmeye çalışan bankacılık dünyasında İş Bankası da bu filmiyle İşCep mobil uygulamasını öne çıkarıyor. Cem Yılmaz, bir animasyon karakter olarak karşımıza çıkarken bundan sonra yüzüyle değil sadece sesiyle animasyon reklam filmlerinde de rol alabileceğinin ipucu verildi.



Siri ile para göndermek ise Siri'nin geçtiğimiz yıl iOS 10 ile 3. parti uygulamalara açılmasıyla mümkün olan görece yeni bir özellik. Siri ile WhatsApp'tan mesaj gönderme, Uber çağırma, fotoğraf veya video arama da 3. parti uygulamalara bağlanabilmesiyle para göndermeye ek olarak kazandığı diğer meziyetler. İş Bankası da ABD'de Square Cash'in yaptığı Siri'yle para gönderme özelliğini ülkemize uyarlıyor. Ancak Siri üzerinden birini ararken dahi -rehberinizde favori kişilerinizden değilse- doğru kişiyi tutturmak zorken bunu finans işlemlerine sorunsuz uyarlamak ve işlem sonrasında uygulamayı açıp işlemi teyit etme gereği duymamak için iyi bir mekanizma kurgulanmış olmalı.

Öte yandan bu filmin yayınlandığı 18 Temmuz'da Cem Yılmaz, Twitter ve Instagram'da paylaşım yapmayacağını açıkladı. Cem Yılmaz'ın Twitter'dan ayrılışından önceki tweet'i ise reklam filmi oldu.





Tatlı bir animasyon ;) İş Bankası | O İş Cepte (Siri ile Para Gönderme) https://t.co/OjhxqwlpJC

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) 18 July 2017





Künye:

Reklamveren: Türkiye İş Bankası

Reklam Ajansı: Tribal Worldwide İstanbul

Yaratıcı Ekip: Cem Yılmaz, Arda Erdik, Başar Bellisan, Barış Sarhan, Güldeniz Şeşen, Yasin Abaylı, Aybars Gürlü, Meriç Karabulut, Alican Kılıçoğlu, Hakan İhtiyaroğlu

Müşteri İlişkileri: Elif Mertoğlu

Stratejik Planlama: Canan Pehlivanoğlu, Alper Özcan

Ajans Yapımcısı: Can Taşkın

Yapım Şirketi: Anima İstanbul

Yönetmen: Ayşe Ünal

Yapımcı: Gizem Ergezgin

Müzik: Jingle House

Görsel: YouTube