Animasyon Kartvizitler

Drew Tetz plakçalar aracılığıyla hareketli görüntülere dönüşebilen kartvizitler yaratıyor.

Tasarımcı Drew Tetz, zoetropların çalışma prensibinden yola çıkarak hareketli ve son derece eğlenceli kartvizitler üretmiş. Kartların üzerindeki animasyonları izleyebilmek için onları bir plakçalara yerleştirmek gerekiyor. Hatta kartların üzerinde bununla ilgili talimatlara yer verilmiş. Bu talimatlara göre öncelikle kartın merkezindeki X işaretli alanı maket bıçağı ile kesmek gerekiyor. Ardından plakçalara yerleştirmeniz gerek. Plakçaları olmayanlar da kartonla ve biraz insan gücüyle benzer bir mekanizmayı taklit edebilir belki de. Kartların üzerindeki 3. talimat ise plakçalara taktığınız kartı parlak ışık altında izlemeniz yönünde.

Kartlar plakçaların üzerinde değilken de gayet neşeli ve göz alıcı görünüyor aslında. Çoğu insan, bu kartları yapan kişiyle çalışmaya olumlu bakar diye tahmin diyorum.

Analog animasyonlar yaratmak konusunda ayrı bir merakı olan Tetz’in internet sitesinde çok keyifli fenakistiskop işlerine de imza attığını hatta bu konuda yapım kılavuzu oluşturduğunu da görebilirsiniz.



Görsel: YouTube