Filli Boya'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı film; gerçek insanların gerçek söylemleriyle kadın ve erkeğin hayat içinde ancak yan yana durarak var olabileceğinin altını çizen etkileyici ve samimi bir film.

Filli Boya cesur reklam çalışmalarıyla tanınan bir şirket. Özellikle kadınlar ve kadın meseleleri konusunda çarpıcı işlere imza atıyorlar. Doğal olarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de Filli Boya için çok önemli bir gün ve bu seneki 8 Mart filmi "Anca beraber, kanca beraber" de verdikleri önemin göstergesi. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal platformlarda büyük beğeni ve paylaşım alan film, kadınlarla erkeklerin ancak yan yana, beraber var olacaklarını vurgularken kadınların yaşadıkları sorunlara da değiniyor.

3 dakika 15 saniye uzunluğundaki film, farklı insanların "kadın" konusundaki görüşlerine yer veriyor. Filmde yer alan insanlar reklamlarda görmeye çok alışık olduğumuz insanlar değil belki, makyajlı ya da süslü püslü değiller, cilalı ya da parlak görüntüler yok. Gerçek ve samimi insanlar var, son derece "biz"den söylemler, halktan insanlar... Fırıncı amcadan tarlada çalışan teyzeye, dükkan sahibi kadından gözleme açanlara... Pek çok kadın ve erkek, kadınla erkeğin birbirleriyle var olduklarını anlatıyor yalnızca. Kendi sözleriyle, kendi deyişleriyle ve olabildiğince naif bir şekilde... Ve bu; kadın haklarının yerlerde süründüğü şu günlerde, kadına dair pek çok karanlık söylem içerisinde insana umut veriyor. Belki de filmin bu kadar paylaşılmasının sebebi bu gerçeklik ve iyilik.

"Kadın olmadı mı dünyada hayat olmaz" diyor bir amca, "Hamile kadın insan değil mi?" diyor bir diğeri, tatlı tonton bir teyze kızını neden çocuk yaşta evlendirmeyeceğini, okutacağını anlatıyor. Kadına şiddet, kadın cinayetleri, kadının iş hayatındaki yeri, kadının giyimi, kadının gülmesi... Tüm bu konulara aynı tatlı samimiyetle değiniyor ve dokunduruyor film. Sonundaysa erkeklerin de kadına destek olması gerektiğiyle, "anca beraber kanca beraber" diyerek bitiyor.

Nilipek'in sesinin fonda tatlı tatlı eşlik ettiği film, Filli Boya'nın kendi iç ajansı Kurtarılmış Bölge tarafından yaratılmış. Kampanyanın yaratıcı yönetmeniyse aynı zamanda Filli Boya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Gözde Akpınar.

Filli Boya'ya kadın konusundaki özenli ve cesur duruşu için hayranlık duymamak mümkün değil. Kadına uzaktan değil, gerçekten bakan böylesi çalışmalardan daha çok görmek dileğiyle, tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlarız.

Müşteri / Client: Betek

Ajans / Agency: Kurtarılmış Bölge

Kreatif Direktör /Creative Director: Gözde Akpınar

Metin Yazarı / Copy Writer :Aytunç Erkekoğlu

Art Direktör /Art Director: Ercan İmer

Kurumsal İletişim Müdürü: Selda Uzun

Yönetmen / Director: Sinem Cezayirli

Yapım / Production: Ya Da Film

Yapımcı/Producer : Suat Küçükaydın, Hakan Fıçıcı



Görüntü Yönetmeni / D.O.P: Fırat Lita Sözbir

Prodüksiyon Amiri / Production Manager: Hasan Kurt

Prodüksiyon Koordinatörü / Production Coordinator: Ekrem Tekdal

Prodüksiyon Asistanları / Production Assistants: Fatih Ünal, Velican Çalışkan

Reji Asistanları / Asistant Directors: Ezgi Günaydın, Fatma Okumuş, Gözde Mutlu Doğan

Ses Kayıt / Sound Recording: Tayfun Çolakoğlu

Kamera Operatörü / Camera Operator: Eyüp Erdoğan

Kamera Asistanı / AC: Saygın Ayyıldız

Post Prodüksiyon Şirketi / Post Production House: Vfor Post

Post Sorumlusu / Post Production Producer: Coşkun Özgül

Digitize: Tayfun Yaman

Offline Kurgu / Edit: Niko

Offline Seçki / Offline Selection: Turgut Erdoğan

Renk Düzenleme / Color Correction: Bülent Tanoba

Online: Mümin Günal

Ses Tasarımı/Sound Mix: Durul Seren

Müzik/Music: " Kendi Halimde" Can Kazaz feat. Nilipek

Görsel: YouTube