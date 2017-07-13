Anayurt Oteli'nin Yeniden Vizyona Girmesi Şerefine: Zebercet'in Ritmi

Fırat Terzioğlu tarafından hazırlanan The Rhythm of Zebercet, Anayurt Oteli seslerine odaklanan bir video makale çalışması.

1986 yapımı Anayurt Oteli, Türkiye sinemasının en iyi 10 filmi arasında yer alıyor. Ömer Kavur'un Yusuf Atılgan'ın eserinden uyarlayarak yazdığı ve yönettiği Anayurt Oteli, sinema tarihi açısından da sanat filmi kavramını ülkemiz için yaratarak öncülük yaptı. Macit Koper, Şahika Tekand ve Serra Yılmaz'ın rol aldığı film, Haziran ayında Başka Sinema tarafından restore edildi ve gösterildi.

Anayurt Oteli'nin yaklaşık 30 yıl aradan sonra yeniden izleyiciyle buluşması şerefine de Fırat Terzioğlu, The Rhythm of Zebercet videosuyla filmin seslerine odaklanıyor. Video makale konseptine yakın olan çalışma Anayurt Oteli'ni bir kez daha izlememiz ve yeni nesillere ulaştırmamız için de bir motivasyon oluyor.

Görsel: Anayurt Oteli