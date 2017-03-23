Analog Bekleme Ekranları

Raphael Vangelis, bilgisayar ekranındaki bekleme ekranlarını analog olarak yaratıp kısa filme dönüştürdü.

Tasarım odaklı animasyon projelerinde uzmanlaşan Londra merkezli yönetmen Raphael Vangelis, adeta otobiyografisi niteliğindeki bekleme ekranlarını analog formlarda baştan yaratarak bir kısa film hazırladı. Bir ay önce yayınladığı bu film, 30 farklı yazılım veya servisin kullanıcılarını beklettikleri anda ekran gösterdikleri dolan veya döngü içinde hareket eden animasyonları baş rolünde koyuyor.

Herhangi bir sponsor olmadan kendi meşrebiyle projesini hayata geçiren Vangelis, bekleme ekranlarını da hayata geçirirken kendinden bir şey katmak istemiş. Çünkü hayatının büyük kısmını adadığı o sıkıcı bekleme ekranları için bir şeyler yaparken herhangi bir markanın da promosyonunu yapmak istememiş. Yönetmen kısa filmin yapım sürecinde 3B modellemeden 3B baskıya ve hatta projeksiyon yansıtmaya kadar pek çok farklı aracı kullanıyor.

Kamera arkası videosu:

Görsel: Vimeo, Raphael Vangelis