Amsterdam Ziyaretiniz Boyunca KLM Kabin Ekibi Yanınızdaymış Gibi

KLM Care Tag, GPS modülü ve hoparlörü sayesinde Amsterdam ziyaretiniz boyunca size ipucu ve öneriler veren bir bagaj etiketi.

Hollanda'nın ulusal havayolu KLM, her gün binlerce yolcuyu Amsterdam'a uçuruyor. Yolcular uçaktan indikten sonra da onlara bir kabin ekibi ilgisi göstermeye devam etmek isteyen KLM, bu çok turistik şehir için bir rehber/destek hizmeti sunmaya karar vermiş. Böylece KLM Care Tag ortaya çıkmış.

DDB & Tribal Amsterdam tarafından tasarlanan Care Tag, bir bagaj etiketi görünümünde bir cihaz. Care Tag sayesinde gittiğiniz her yere KLM kabin ekibiyle gidiyormuşsunuz gibi olacak diyor KLM. Tabii bu biraz abartı ama yine de hoş bir hizmet. Ne yapıyor Care Tag? İnternetsiz de çalışabilen GPS modülü ve hoparlörü sayesinde, siz şehri dolaşırken size konum üzerinden ipuçları veriyor. Üstelik bunlar herhangi bir rehber kitapta bulacağınız ipuçları değil de daha çok, yerel birinden alacağınız ipuçlarından. Yani "Dikkat et, burada çok bisikletçi olur." diyor mesela veya "Burada aman diyeyim, bisikletine kilit tak, hırsızı boldur." diye uyarıyor. Sadece uyarı da değil; burada şunu dene, şurada bilmem ne müzesi var, bak burada çok güzel şundan satılır gibi tatlı tatlı önerilerde de bulunuyor. Seslendirme de gerçek kabin ekibi tarafından yapılmış.

Gayet de güzel, faydalı bir destek yani KLM Care Tag. Hele İki farklı ses düzeyi sunuyor ve USB üzerinden kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. Sınırlı sayıda üretilen Care Tag'ler Amsterdam yolcularına internet üzerinden talep ettiklerinde ücretsiz olarak veriliyor. Ancak şu an için stoklar bitmiş durumda. Eylül ayından itibaren yeni Care Tag'ler gelecekmiş. İlk parti sadece İngilizce iken, sene sonuna doğru Çince, Portekizce, Almanca ve Rusça Care Tag'lerin de gelmesi planlanıyormuş.

Görsel: KLM