Amazon'un Görselleştirilmiş Sesleri

Dijital sanatçı Andy Thomas, dünyanın nadide bölgelerinden birinin, Amazon ormanlarının, yankılarını görselleştirdi.

Dijital sanatçı Andy Thomas, ses dalgalarını suya düşen bir taşın yarattığı formda görmek yerine, hareket eden şekiller ve renklerle görmeyi tercih ediyor. Bu da onun hayalgücünün kendi dünyasını yaratmasına ön ayak oluyor. Finlandiya'ya giden ve oranın seslerini görselleştiren Thomas, çalışmasını Visual Sounds of Finland ismiyle yayınlamıştı.

2016 yılında ise Thomas, Brezilya'nın Amazonas eyaletine gidiyor ve Amazon Ormanlarının seslerini topluyor. Binbir şehir kuşun cıvıltısını kaydeden Andy Thomas ve Reynier Omena Junior'ın ne denli renkli bir dünyaya adım attığını seslerin zenginliğiyle görebiliyoruz. Thomas'a bu yolculuğunda Reynier'le birlikte Ricardo Queiroz da yardım etmiş.

Görsel: Vimeo