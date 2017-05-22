Altın Oranla Hazırlanmış Portfolyo Sitesi

Nick Jones'un hazırladığı özgeçmiş sitesi, sahip olduğu tasarım ve kod bilgisini altın oranla aktarıyor.

Tasarımcı ve yazılımcı Nick Jones, hem işlerini sergileyebileceği hem de müstakbel müşterileriyle tanışmasına aracı olacak bir internet sitesi hazırladı. Serbest ve şirketlerden bağımsız çalışan Jones'un kendi markası Narrow Design tasarladığı internet sitesi matematikte ve sanatta kullanılan Altın Oran'a uygun olarak hazırlanmış.



Bir dikdörtgenin 3'te 1'inden bölünerek ortaya çıkan doğruların, küçük parçanın büyük parçaya ve büyük parçanın da bütün doğruya oranlarının eşit olduğu durumda Altın Oran ortaya çıkıyor. Matematiksel olarak 1,618033988749894 olan bu oran, insan gözünün algıladığı en estetik kompozisyonu da sembolize ediyor. Kendinden bir önceki sayının toplanmasıyla ortaya çıkan sayı dizisi de Fibonacci sayıları olarak anılmaktadır. Ve Fibonacci dizisi üzerinde de ilerledikçe Altın Oran'a yakınsanmaya başlar.

Nick Jones da bu prensipten yola çıkarak siteyi üç ana bölüme ayırmış. İşin sergilendiği yer, gelecek işin olduğu yer ve bir sonraki işin olduğu yer. Site üzerinde yön tuşlarıyla veya kaydırmayla ilerledikçe adeta bir girdabın merkezine doğru ilerliyormuş hissini veriyor. 14 sayfalık internet sitesinin sonuna geldiğinizde ise renk cümbüşü sizleri bekliyor.

Freelance.tv için hazırladığı internet sitesiyle Awwwards'ta Site of the Day olarak ödüllendirilen Nick Jones'un portfolyo sitesine Twitter'da eğlenceli yanıtlar verenler de olmuş. Ayrıca Jones'un sayfa üzerindeki hareketlerden ötürü baş dönmesi veya benzer durumlarla karşılaşabilecek olanlar için de sayfanın düz akıcı haline de ana sayfadaki bir uyarıyla yönlendirme yapmış. Bu küçük dokunuş da güzel bir değer yaratmış.

Altın oranla hazırlanmış internet sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.

Hello, I'm Nick, I am a freelancer. This is my new portfolio: https://t.co/Z8ZZXQeQ0D please tell your friends

— Nick Jones (@narrowd) 11 May 2017

Hello, I’m Rafa, I am not a freelancer. This is not my new portfolio, please tell your friends pic.twitter.com/yOIg555bxD

— Rafael Conde (@rafahari) 12 May 2017

Görsel: Narrow Design