ALS Hastalarının Müzik Yapmasını Sağlayan Açık Kaynaklı Yazılım The EyeHarp

Barselona'daki Pompeu Fabra Üniversitesi'nde Müzik ve Makine Öğrenme Laboratuvarında araştırmalarına devam eden Zacharias Vamvakousis'in yüksek lisans ve doktora tezi olarak geliştirdiği The EyeHarp, fiziksel engelli bireylerin de müzik üretmesinin önünü açıyor. Göz kontrolüyle işlem yapmayı sağlayan müzik arayüzü, kişilerin müziği öğrenmek ve üretmek üzerine kurulu ücretsiz dağıtılan bir proje.

Açık kaynaklı olarak C++ üzerinde geliştirilen The EyeHarp, müziğin ve bilginin paylaşılarak çoğalması ilkesine dayanıyor. CC 4.0 ile lisanslanan The EyeHarp böylece yazılımı geliştirmek ve yeni özellikler eklemek isteyenleri de davet ediyor.

Bir göz takip cihazı yardımıyla çalışan The EyeHarp, alternatif olarak da fare imlecini kullanarak da işlem gerçekleştirebiliyor. Fare imleci desteği de dokunmatik bir yüzeyden kafa izleme cihazına kadar birçok farklı donanımla gerçekleştirilebildiği için erişilebilirlik adına önemli bir adım daha atıyor.

İleri derecede fiziksel engelli Alper Kaya, The EyeHarp ile ürettiklerini YouTube üzerinden paylaşıyor. Uygulamanın kullanımı ve açtığı ufukları videolardan görebilirsiniz.



Görsel: Zacharias Vamvakousis