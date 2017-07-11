Almanca Kelimeleri ve Okunuşlarını Öğreten Ürün Etiketleri

Almanya'daki Suriyeli mülteciler için hazırlanan çalışmada, mültecilerin en temel ihtiyacı olan ürünler Almanca'daki karşılıkları ve fonetik çevirileriyle etiketlendi.

Geçtiğimiz yıl içerisinde 1,2 milyon Suriyeli, yeni bir hayat ümidiye Almanya'ya sığındı. Ancak, Almanya'daki yaşama alışmak da zorlu bir süreç. Özellikle de Almanca'yı konuşamıyor, hatta okuyamıyor olmaları; iletişim kurma ve sosyalleşme, dolayısıyla da hayata karışma konusundaki en büyük engel. Cannes Lions'da Design (Tasarım) kategorisinde Gold kazanan Words of Welcome, bu engeli aşmaya ve entegrasyon sürecini hızlandırmaya yönelik bir çaba.

DDB Berlin tarafından hazırlanan Words of Welcome, aslında çok temel bir fikre dayanıyor: Yabancı bir dilin okunuşunu öğretmek. Bunun için de sponsorların mültecilere yardım sağlamak amacıyla bağışladığı ürünlere ek bir fayda kazandırılmış. Dil uzmanlarının yardımıyla geliştirilen etiketler ürünlerin üzerine yapıştırılmış ve ürünlerin Almanca karşılıkları Arapça, Farsça ve Urdu dillerindeki fonetik çevirileriyle etiketlerde verilmiş Yani diş macununu eline alan bir Suriyeli, üzerindeki etiketle bu diş macununun Almanca'da nasıl söylendiğini öğrenmekle kalmamış. Bu kelimenin oldukça zor telaffuzlu bir dil olan Almanca'da nasıl okunduğunu da anlayabilmiş. Dolayısıyla, lojistik maliyeti yüksek olmayan, basit bir tasarım fikri ile insanların doğru bir aksanla en temel ürünlerin isimlerini söyleyebilmeleri sağlanmış.

Çalışmayı gerçekleştirmek için mülteci kamplarının yardımıyla en çok ihtiyaç duyulan ürünler belirlenmiş ve bir mültecinin Almanca'da öğrenmesi gereken ilk 28 kelime belirlenmiş. Diş macunu, yara bandı, pil, su, bebek bezi gibi en temel ihtiyaçları anlatan kelimeler seçilmiş. Daha sonra bir tasarım sistemi oturtularak le farklı kategorilerdeki ürünler için renk kodlarına uygun etiketler yaratılmış. Böylece yemek, temizlik, ilaç ve bebek ürünü yardımların bir bakışta ayrıştırılması sağlanmış. Rulo halinde dağıtılan bu etiketler gönüllere verilerek gelen bağışları tekrar etiketlemeleri istenmiş.

Kampanya için kurulan internet sitesi aracılığıyla kelimeleri daha fazla insana ve kuruma ulaşması sağlanmış, böylece daha fazla marka mülteciler için ürün bağışında bulunmaya teşvik edilmiş.

Künye:

Reklamveren: Berliner Stadtmission

Reklam Ajansı: DDB Berlin, MediaMonks Amsterdam

Baskı: Flexography



Görsel: YouTube

