Alkolün Videolardaki Etkisi

Alkollü araç kullanımı hakkındaki farkındalık kampanyasında, bir YouTube banner'ı aracılığıyla insanlar videoların hızını düşürmeye davet edildi, böylece alkolün etkisi görselleştirildi.

Peru, trafik kazası nedenli ölümlerde Güney Amerika ülkeleri içinde 3. sırada. Ayrıca alkol kullanımında da bölge üçüncüsü. Ülkede, her saat başı 1 alkol nedenli kaza gerçekleşiyor. Yani alkollü araç kullanımı ciddi bir sorun. Pacifico Insurance isimli sigorta şirketi de alkollü araç kullanımı hakkında bir farkındalık kampanyası yapmaya karar veriyor ve ülkenin yasal alkol sınırı olan 0.5 gram/litre üzerine gidiyor.

Kanınızdaki alkol oranının 0.5 g/lt olması kağıt üzerinde çok bir şey ifade etmeyebilir. Reklam ajansı Tribal 121 Peru da bu nedenle insanlara alkolün etkisini anlatmak için daha deneyimsel bir yol bulmuş. Bir YouTube banner'ı aracılığıyla insanlara popüler YouTube videolarının hızını 0.5 olarak belirlemeleri söylenmiş. Hız düşürüldüğünde videolardaki ünlüler içkili bir insan gibi konuşmaya başlamış tabii. Kampanya için insanlar da #ZeroPointFiveEffect etiketiyle kendi videolarını yapmaya da davet edilmiş.

Kampanya hem sosyal medyada hem de geleneksel mecralarda büyük dikkat çekmiş. Çok basit bir fikirle büyük bir etki yaratan kampanya; 27 milyon izlenim elde etmiş. Bu da Peru nüfusunun %70'ine erişim sağlandığı anlamına geliyor.

Künye:

Reklamveren: Pacifico Insurance

Reklam Ajansı: Tribal 121, Lima, Peru

Yaratıcı Yönetmen: Lucas Bargen

Sanat Bölümü Başkanı: Tomas Perrin

Yaratıcı Yönetmen: Gonzalo Calmet

Müşteri İlişkileri Süpervizörü: Diana Paz

Yaratıcı Ekip: Ricky Carmona, Jesus Carhuapuma, Eduardo Delgado, Sharuko Ayras, Italo Fierro, Rodrigo Santana

Görsel: YouTube